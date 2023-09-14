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لاعبات إسبانيا ينهين إضرابهن

9/14/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬لاعبات‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬إنهاء‭ ‬إضرابهن‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬انطلاقة‭ ‬البطولة،‭ ‬بعد‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حيال‭ ‬الأجور،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬النقابات‭ ‬ورابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الخميس‭. ‬وقالت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬توصلت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والنقابات‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬بإلغاء‭ ‬الإضراب‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬خمس‭ ‬نقابات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نقابتا‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬‮«‬أي‭ ‬أف‭ ‬إي‮»‬‭ ‬و«فوت‭ ‬برو‮»‬،‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬إضراب‭ ‬خلال‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأوليين‭ ‬من‭ ‬رزنامة‭ ‬البطولة‭. ‬وقالت‭ ‬النقابات‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬الاتفاق‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور،‭ ‬وهو‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للإضراب‭ ‬الذي‭ ‬وافقت‭ ‬عليه‭ ‬اللاعبات‭ ‬كفعل‭ ‬مسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬مشجعي‭ ‬الرياضة‮»‬‭. ‬ووافق‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬سنويًا‭ ‬إلى‭ ‬22500‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬إلى‭ ‬25500‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬موسم‭ ‬2025‭-‬2026‭. ‬وكانت‭ ‬اللاعبات‭ ‬يطالبن‭ ‬بحد‭ ‬أدنى‭ ‬للأجور‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬24600‭ ‬دولار‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إلغاء‭ ‬الإضراب،‭ ‬قالت‭ ‬النقابات‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭ ‬عدة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأنها‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭.‬



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