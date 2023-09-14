لاعبات إسبانيا ينهين إضرابهن

لاعبات إسبانيا ينهين إضرابهن
التاريخ
9/14/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت لاعبات الدوري الاسباني للسيدات في كرة القدم إنهاء إضرابهن الذي أدى إلى تأجيل انطلاقة البطولة، بعد التوصل إلى اتفاق حيال الأجور، بحسب ما ذكرت النقابات ورابطة الدوري الخميس. وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: «توصلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم والنقابات إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى للأجور الذي يسمح بإلغاء الإضراب». وكانت خمس نقابات، من بينها نقابتا اللاعبين واللاعبات «أي أف إي» و«فوت برو»، دعت إلى إضراب خلال المرحلتين الأوليين من رزنامة البطولة. وقالت النقابات في بيان: «الاتفاق يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وهو السبب الرئيسي للإضراب الذي وافقت عليه اللاعبات كفعل مسؤولية تجاه مشجعي الرياضة». ووافق الدوري الإسباني على رفع الحد الأدنى للأجور من 17 ألف دولار سنويًا إلى 22500 دولار في الموسم الحالي، على أن يرتفع إلى 25500 دولار بحلول موسم 2025-2026. وكانت اللاعبات يطالبن بحد أدنى للأجور يبدأ من 24600 دولار اعتبارًا من هذا الموسم. ولكن على الرغم من إلغاء الإضراب، قالت النقابات إن هناك قضايا أخرى عدة لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بعد عام من المفاوضات.
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