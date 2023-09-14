وفاة امرأة إثر حادث تصادم ثنائي على طريق الدائري الخامس

وفاة امرأة إثر حادث تصادم ثنائي على طريق الدائري الخامس
التاريخ
9/14/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
تسبب حادث تصادم ثنائي وقع مساء امس على طريق الدائري الخامس السريع بوفاة امرأة.
وكان بلاغ ورد مساء امس إلى غرفة عمليات قوة الإطفاء يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الدائري الخامس السريع، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركز الصليبخات والمرور إلى موقع البلاغ حيث تبين ان الحادث وقع بين سيارتين ما تسبب في وفاة امرأة، فتم نقل الجثة فيما باشر رجال المرور تخطيط الحادث.
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