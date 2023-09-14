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وفاة امرأة إثر حادث تصادم ثنائي على طريق الدائري الخامس

9/14/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
تسبب حادث تصادم ثنائي وقع مساء امس على طريق الدائري الخامس السريع بوفاة امرأة.
وكان بلاغ ورد مساء امس إلى غرفة عمليات قوة الإطفاء يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الدائري الخامس السريع، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركز الصليبخات والمرور إلى موقع البلاغ حيث تبين ان الحادث وقع بين سيارتين ما تسبب في وفاة امرأة، فتم نقل الجثة فيما باشر رجال المرور تخطيط الحادث.

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