متعاط ترك سيارته المحتوية على مخدرات وهرب
التاريخ
9/14/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
تحفظ رجال دوريــات امــــن الفروانية على سيارة يابانية عثر بداخلها على بطاقة قائد المركبة، كما عثر على مواد مخدرة وجارٍ ضبط المتهم الذي فر هاربا فور مشاهدته لدورية الشرطة. وقال مصدر أمني إن دوريات امن الفروانية كانوا في جولة اعتيادية، وعند مشاهدة قائد مركبة للدورية حاول الفرار وتمت متابعته، حيث ترك السيارة في ساحة ترابية وفر هاربا، وعند استطلاع ما بداخل المركبة عثر على المواد المخدرة والبطاقة التي تخص قائد المركبة، وهو وافد سوري تبين انه مطلوب على ذمة قضايا.
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