إيمي زكريا في السجل الأسود

إيمي زكريا في السجل الأسود
التاريخ
9/14/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
تشعر الفنانة إيمي طلعت زكريا بالتفاؤل الشديد بسبب دورها في مسلسل «السجل الأسود» الذي تعتبره بداية جديدة وشهادة ميلاد فنية لها تقدمها لدائرة الفنانات أصحاب الخبرة، حيث تجسد دور فتاة تدعى «زينب» وهي شخصية مركبة وصعبة نفسيا وجسديا عانت كثيرا في حياتها لبساطتها وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة بسبب ظروفها الصعبة، ومع مرور الأيام تتراجع عن الأخطاء، ويشارك في بطولة المسلسل: خالد سليم ومي سليم ومنذر رياحنة وأشرف زكي ولوسي ودينا وهالة فاخر.
وعبرت إيمي عن سعادتها بتجسيد الشخصيات المركبة المعقدة نفسيا، خاصة أن العمل يعتمد بشكل كبير على الغرافيك.
كما تعود إيمي للمسرح بمسرحية «كازينو بديعة» في موسم الشتاء، وتأمل أن تحقق نفس النجاح الجماهيري الذي حققته في عرضها الأول.
MENAFN14092023000130011022ID1107073720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.