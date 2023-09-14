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إيمي زكريا في السجل الأسود

9/14/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
تشعر الفنانة إيمي طلعت زكريا بالتفاؤل الشديد بسبب دورها في مسلسل «السجل الأسود» الذي تعتبره بداية جديدة وشهادة ميلاد فنية لها تقدمها لدائرة الفنانات أصحاب الخبرة، حيث تجسد دور فتاة تدعى «زينب» وهي شخصية مركبة وصعبة نفسيا وجسديا عانت كثيرا في حياتها لبساطتها وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة بسبب ظروفها الصعبة، ومع مرور الأيام تتراجع عن الأخطاء، ويشارك في بطولة المسلسل: خالد سليم ومي سليم ومنذر رياحنة وأشرف زكي ولوسي ودينا وهالة فاخر.
وعبرت إيمي عن سعادتها بتجسيد الشخصيات المركبة المعقدة نفسيا، خاصة أن العمل يعتمد بشكل كبير على الغرافيك.
كما تعود إيمي للمسرح بمسرحية «كازينو بديعة» في موسم الشتاء، وتأمل أن تحقق نفس النجاح الجماهيري الذي حققته في عرضها الأول.

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