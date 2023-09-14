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بدر الشعيبي سعادتي بحفل نكلوديون لا توصف

9/14/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
في حدث عالمي مشوق ومليء بالمتعة، يحيي الفنان بدر الشعيبي ونخبة من النجوم حفلا غنائيا ضخما، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «نكلوديون» السنوي، حيث سيقدم بدر مجموعة منتقاة من اجمل أغانيه القديمة والجديدة.
ويتضمن الحفل، الذي سيقام غدا السبت في صالة «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، برنامجا مليئا بالعروض الحية الترفيهية والفنية التي يقدمها فنانون عرب وعالميون من نجوم السينما والتلفزيون والموسيقى.
وفي هذا السياق، اكد الشعيبي سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الفريد، ونقل شعوره هذا الى جمهوره، حيث علق عبر حسابه بـ «انستغرام»: «كمية السعادة اللي أنا فيها لا توصف، راح أغني من ضمن المهرجان العالمي Nickelodeon Kids Choice Awards في أبوظبي».
وجوائز اختيار الأطفال «نكلوديون» هي جوائز سنوية، يتم تنظيم الحفل الخاص بها من قبل قناة «نكلوديون» وتنقل على الهواء مباشرة، وفيها يتم تكريم المتميزين في عدد من المجالات الفنية وغيرها، عن طريق تصويت الجمهور، ومن المرشحين للفوز في هذه الدورة: المغنية وكاتبة الأغاني والملحنة الفلسطينية- التشيلية إليانا، والممثلة المصرية هدى المفتي، والفنان المصري أحمد داش، ومغنية البوب المغربية ريم، وغيرهم.
الى ذلك، يعيد الفنان بدر الشعيبي، هذه الفترة عرض مسرحية «الأرانب»، للموسم الثالث لكن بشكل جديد، وذلك على خشبة مسرح دار المهن الطبية بالجابرية، وهي من إخراجه، وتأليف: عثمان الشطي، بطولة: بدر الشعيبي، ناصر عباس، فهد الصالح، رهف محمد، عبدالرحمن اليحيوح، ناصر الدوسري، نور محمود، عبدالرحمن الفهد، عبدالله الشطي، وغيرهم، وتدور قصة المسرحية حول مجموعة من الشباب لديهم أحلام وطموحات يريدون تحقيقها، لكنهم يتعرضون للخطف من مجموعة أرانب غاضبة وتريد الانتقام من البشر لأنهم قاموا بتخريب الغابة التي يعيشون فيها.

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