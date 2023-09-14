سيب نفسك إبداع ممثلة

فاطمة محمد علي قدمت عرضاً احترافياً.. وعرائس الفيلكاوي جزء من العمل



مفرح الشمري

تلبية لدعوة من المخرج د.جمال ياقوت حضرت عرض المسرحية المونودرامية «سيب نفسك» من تمثيل فاطمة محمد علي على خشبة مسرح السلام، وذلك اثناء تواجدي لتغطية انشطة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ 30.

العرض عن نص للكاتب الإسباني مارك إيجيا، ترجمة نبيلة حسن، الدراماتورجيا والإخراج جمال ياقوت، ويبدأ العرض من خارج القاعة حيث تقوم عاملة النظافة فاطمة محمد علي باستعراض راقص وصولا الى خشبة المسرح، لتفاجأ بأن أحدهم صعد إلى سطح بناية عالية في الشارع الذي تتولى نظافته، ناويا الانتحار، تحاول الصعود إليه، ليس بغرض إثنائه عن الانتحار، ولكن لتقنعه بتأجيل الانتحار حتى ينتهي دوامها، لأنه لو انتحر في فترة دوامها، ستضطر إلى إعادة تنظيف الشارع مرة اخرى و«يتخربط» يومها بتحقيق حلمها لشراء بلوزة جديدة بعد ان اتفقت مع صاحب المحل عندما تحصل على راتبها.

وفي ضوء هذه المشكلة التي تواجهها عاملة النظافة «تحاول قدر الإمكان التأخير في تنفيذ الانتحار وذلك من خلال الحكايات التي تسردها عن نفسها للرجل «الدمية» الذي يرغب في الانتحار فيتعرف المتلقي عن قرب على حكايات عاملة النظافة «الكناسة» والظروف الصعبة التي واجهتها، ومصرع حبيبها ليلة زفافها، ورفض والدها أن تستكمل تعليمها، ومحاولة صاحب دار نشر اغتصابها، وغيرها من المشكلات الصعبة التي تعرضت لها، لكنها على الرغم من هذه المشكلات تواصل حياتها ولديها دائما أمل بأن القادم أفضل.

مسرحية «سيب نفسك» لاتسلط الضوء على قضية الانتحار وإنما العديد من القضايا مثل الطمع والانتهازية والتحرش وخطورة السوشيال ميديا التي نعيشها حاليا لأن بعضها اصبحت أدوات للتباعد والتناحر والفتنة اكثر من ان تكون للتواصل الاجتماعي بين البشر.

العرض موجه إلى الاطفال والكبار ويدعو الى التفاؤل والحنين للماضي، وقدمته الممثلة المميزة فاطمة محمد علي بطريقة احترافية مع ان مسرحيات الممثل الواحد من الأمور الصعبة لأي ممثل ولكن الممثلة فاطمة محمد علي اجادت بتقديمه تمثيلا واستعراضا وغناء وهذا ان دل فإنه يدل على اننا امام فنانة حقيقية تمتلك الكثير من القدرات الفنية لتعيد لنا أمجاد هذا النوع من المسرحيات التي اشتهرت به الفنانة الراحلة سناء جميل.

الجميل في هذا العرض مشاركة د.نبيل الفيلكاوي الذي صمم ونفذ عرائس العرض التي كانت جزءا مهما من احداث المسرحية التي تصدى لديكورها أحمد أمين، بينما الإضاءة لإبراهيم الفرن وأزياء نهاد السيد وموسيقى وألحان حاتم عزت، والعرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث.