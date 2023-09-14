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وزير النفط أوپيك ساهمت منذ إنشائها في تأمين إمدادات منتظمة للنفط

9/14/2023 7:20:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) ساهمت منذ إنشائها بضمان استقرار أسواق النفط وتوازنها بهدف تأمين إمدادات منتظمة للنفط.
وأضاف البراك في تصريح لـ «كونا» بمناسبة الذكرى الـ63 لإنشاء المنظمة أنها نجحت في تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها والتي تشمل تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها.
وذكر أن «أوپيك» منصة اقتصادية دولية تتصرف بمسؤولية كاملة وتسعى باستمرار للحفاظ على الاستقرار في السوق النفطية لصالح كل من المنتجين والمستهلكين، كما تسهم في تعافي الاقتصاد العالمي ما يحقق مصلحة متبادلة راسخة للجميع.
وأكد أنها حققت نجاحا كبيرا بإنشائها لتحالف «أوپيك +» الذي يضم 23 دولة مصدرة للنفط وذلك في شهر نوفمبر عام 2016 إذ «ساهم في إعادة التوازن إلى السوق بعد جائحة كورونا في 2020 ومازال يواصل دورة».
وأوضح أن «أعضاء «أوپيك» أظهروا في مراحل مختلفة تناغما وانسجاما وتوافقا أسهم في تسجيل نجاحات متواصلة وأثبتت أنها تضع نصب عينيها توازن السوق النفطية وهي تعمل وفق استراتيجية ورؤية مستقبلية ولها تواجد ملحوظ في كل المحافل الدولية والمفاوضات الدولية والتكتلات الاقتصادية».
وأفاد بأن «أوپيك» تضع في أولوياتها تحقيق التنمية الاقتصادية وتضع في اعتباراتها تحقيق المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة، وتؤكد أنها تتحرك بكل مهنية وتدرج باتجاه التحول في الطاقة وتتوسع في استثماراتها لرفع طاقتها الإنتاجية لضمان أمن الامدادات.

MENAFN14092023000130011022ID1107073717

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