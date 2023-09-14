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عودة الزخم للأسهم القيادية تنعش البورصة بمكاسب 114 مليون دينار

9/14/2023 7:20:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
عاد الزخم الشرائي نسبيا على أسهم السوق الأول بنهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك بعد فترة من التراجع على مدار الأسابيع الأخيرة، لتشهد مؤشرات البورصة الكويتية ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها، ورغم أن الارتفاعات كانت محدودة إلا أنها تشير إلى ثقة المستثمرين في أسهم السوق الأول.
وعلى إثر عودة الشراء للأسهم القيادية، حققت القيمة السوقية مكاسب اضافية بنحو 114 مليون دينار، وبذلك ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم الكويتي إلى 41.532 مليار دينار ارتفاعا من 41.418 مليار دينار الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع ان تزداد وتيرة الشراء بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بعد الخروج من فترة الصيف التي تتسم بالهدوء، فضلا عن ان كثيرا من الأسهم القيادية اسعارها مشجعة على الشراء بعد التراجعات التي تعرضت لها في الجلسات الأخيرة جراء عمليات التصريف اغلب جلسات التداول في شهر اغسطس الماضي، فضلا عن الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
يضاف إلى ما سبق، ان عدد من الأسهم القيادية وزعت ارباحا استثنائية بنحو 317 مليون دينار لفترة النصف الأول من العام الحالي، وغالبا ما يعيد المستثمرين ضخ هذه المبالغ في سوق الأسهم مجددا.
وشهدت السيولة المتدفقة إلى السوق تراجعا محدودا خلال تعاملات الأسبوع، وبلغت المحصلة الأسبوعية 175 مليون دينار بمتوسط يومي 35 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 180 مليون دينار الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 36 مليون دينار.
وارتفعت احجام التداول بنهاية الأسبوع بنسبة 5.3% بإجمالي اسهم متداولة 819 مليون سهم مقارنة مع 778 مليون سهم الأسبوع الماضي، وانهت البورصة التعاملات الاسبوعية على تحقيق المكاسب على مستوى كافة المؤشرات، وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% بإضافة 14 نقطة ليصل المؤشر إلى 7705 نقطة مقارنة مع 7691 نقطة الاسبوع الماضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.6% بمكاسب 36 نقطة ليصل المؤشر إلى 5755 نقطة مقارنة مع 5719 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% بمكاسب 20 نقطة ليصل إلى 7029 نقطة ارتفاعا من 7009 نقاط الأسبوع الماضي.
وعلى مستوى تعاملات الأجانب على أسهم السوق الأول، حافظت قيمة ملكياتهم على استقرارها عند 5.1 مليارات دينار بنهاية التعاملات الأسبوعية حتى تاريخ 13 سبتمبر، وهي ذات القيمة للأسبوع الماضي.
ولوحظ ارتفاع نسب الملكيات الاجنبية في 5 اسهم هي بنك بوبيان والكويتية للاستثمار وأرزان وعقارات الكويت اضافة إلى شركة البورصة، فيما تم تقليص الملكيات في 6 اسهم هي الوطني والاستثمارات والمشاريع والامتياز وشمال الزور اضافة إلى شركة الغانم، فيما استقرت ملكيات الاجانب في اسهم 20 شركة.

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