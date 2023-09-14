النفط الكويتي لأعلى مستوياته في 2023 ويقلص عجز الميزانية



16.7 دولاراً الفارق بين سعر البرميل الحالي.. والسعر المقدّر في الميزانية

3.8 دولارات فارق للبرميل الكويتي قياساً إلى أسعار خام «برنت» العالمي 94 دولاراً متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال أول أيام تداولات سبتمبر

علي إبراهيم

قفز سعر برميل النفط الكويتي إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي 2023، إذ سجل في تداولات 13 سبتمبر الجاري 96.71 دولارا للبرميل، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية لتحسن أكبر بالأسعار خلال الفترة المقبلة مدفوعا باتفاقات تحالف «أوپيك+» بخفض مستويات الإنتاج حتى نهاية العام، يأتي ذلك فيما اتسع الفارق بين سعر برميل النفط المقدر عند 80 دولارا للبرميل في ميزانية الكويت خلال العام المالي الحالي2023/2024، ليسجل البرميل حاليا مستوى سعره يفوق المقدر في الميزانية بنحو 16.7 دولارا، وهو ما يفوق أيضا سعر التعادل المسجل في الميزانية عند 92.9 دولارا بنحو 3.8 دولارات للبرميل.

وعلى صعيد أسعار النفط بالأسواق العالمية، فقد ارتفعت الأسعار خلال جلسة تعاملات أمس لتسجل العقود الآجلة لخام برنت مستوى 93 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بداية عام 2023، حيث يأتي ذلك بدعم من عودة الأسواق للتركيز على توقعات شح المعروض من الخام خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، وخلال جلسة التعاملات أضافت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب 1.21 دولار، أو 1.32%، من المكاسب، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار، أو 1.4%، إلى 89.76 دولارا. ويستمر النفط الكويتي في تسجيل فوراق سعرية مع خام برنت القياسي العالمي، إذ زاد عنه بنحو 3.7 دولارات خلال التداولات. ووفقا لحسابات أجرتها «الأنباء»، فإن أسعار بيع النفط الكويتي منذ بدء العام المالي الحالي 2023/2024 قد قلص العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة بنحو 3 دولارات للبرميل، ويتوقع ان يتزايد الفارق مع ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.

وتفصيليا، أظهرت البيانات التي استندت إلى أسعار بيع النفط الكويتي منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024 حتى الآن، أن متوسط سعر بيع برميل النفط وصل إلى نحو 83 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها 3 دولارات عن سعر برميل النفط المقدر في الموازنة عن العام المالي الجاري عند 80 دولارا للبرميل.

ووفقا للبيانات، فإن شهر سبتمبر الحالي يبشر ببدء قفزات ملحوظة في سعر بيع النفط، إذ سجلت أول 7 أيام تداول خلال الشهر الجاري متوسط سعر بلغ 94 دولارا للبرميل، وهو ما يفوق سعر التعادل في الموازنة العامة للدولة بنحو 1.1 دولار عن كل برميل، إذ يبلغ سعر التعادل في الموازنة الجارية نحو 92.9 دولارا لكل برميل.

وكشفت البيانات أن شهر أغسطس الماضي شهد أعلى متوسط لسعر برميل النفط على مدار الأشهر الـ 5 الماضية، بمتوسط سعر برميل نفط بلغ 88.74 دولارا للبرميل، فيما كسر النفط الكويتي حاجز الـ 90 دولارا للبرميل خلال الشهر مرتين الأولى في 10 أغسطس إذ سجل 91.29 دولارا للبرميل،، الثانية في 11 أغسطس عندما سجل 90.16 دولارا للبرميل، يأتي ذلك فيما بلغ أدنى سعر سجله برميل النفط الكويتي خلال أغسطس الماضي عند 86.27 دولارا وذلك في ثالث أيام الشهر، ما يعني أن كل برميل نفط تم بيعه خلال أغسطس حقق 8.74 دولارا إضافية فوق السعر المقدر في الموازنة.

وسجل شهر أبريل الماضي ثاني أعلى متوسط سعر لبرميل النفط منذ بداية العام المالي بمتوسط بلغ نحو 85.5 دولارا للبرميل، بينما بلغ أعلى معدل لسعر برميل النفط في أبريل نحو 89.45 دولارا للبرميل يوم 13 من الشهر، بينما سجل أدنى سعر في 27 أبريل بنحو 79.43 دولارا للبرميل وهي المرة الوحيدة التي انخفض فيها خلال أبريل إلى مستوى يقل عن السعر التقديري في الموازنة المحتسب عند 80 دولارا للبرميل.

وحل شهر يوليو كثالث أعلى متوسط لسعر بيع النفط منذ بداية العام المالي الجاري بمتوسط سعر للبرميل بلغ 82.4 دولارا، إذ بدأ الشهر بـ 5 أيام تداول تقل عن السعر المقدر في الموازنة إلى أن تحسنت بقية الأيام لتفوق سعر برميل النفط التقديري بنسب ملحوظة، وبلغ أعلى معدل لسعر بيع النفط خلال يوليو نحو 87.8 دولارا للبرميل 31 من الشهر، بينما بلغ أدنى مستوى للسعر في 4 يوليو عند 77.18 دولارا للبرميل.

وجاء شهر مايو الماضي كرابع أعلى سعر لبرميل النفط خلال الفترة الماضية، إذ بلغ متوسط سعر البيع نحو 77.26 دولارا للبرميل الواحد، وهو أول شهر يسجل تداولات بسعر يقل عن السعر التقديري في الميزانية بنحو 2.7 دولار للبرميل، بينما سجل سوم 2 مايو أعلى سعر لبرميل النفط خلا الشهر بواقع 80.97 دولارا للبرميل، فيما جاء أدنى سعر في مايو عند 74.37 دولارا في تداولات أخر أيام الشهر.

وحل شهر يونيو في المرتبة الأخيرة كأدنى متوسط لسعر برميل النفط منذ بداية العام الحالي بمتوسط بلغ نحو 76.6 دولارا للبرميل، وجاء أعلى معدل لسعر برميل النفط في 22 من الشهر عند 79.2 دولارا للبرميل بينما بلغ أدنى معدل لسعر البرميل 73.14 دولارا في 1 يونيو الماضي.