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جاسم الدالوي لـ الأنباء 2324 زيارة منزلية لكبار السن في أغسطس

9/14/2023 7:20:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • 16 مسناً فقط داخل مركز فرح للخدمة الإيوائية.. و31726 مستفيداً من «أولوية»

بشرى شعبان
كشف مراقب إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية جاسم الدالوي، عن أن فرق الخدمة المتنقلة لرعاية كبار السن في منازلهم قامت خلال شهر أغسطس الماضي بـ 2324 زيارة منزلية قدمت خلالها الخدمات المتكاملة للمسنين في منازلهم.
وبين الدالوي في تصريح لـ «الأنباء»، أن الإدارة أصدرت 334 بطاقة أولوية خلال الشهر نفسه ليبلغ عدد المسنين المستفيدين من بطاقة أولوية 31726 مسنا، مضيفا: كما تم منح 206 لوحات مواقف كبار السن ليرتفع عدد المسنين المستفيدين من مواقف السيارات إلى 4272 حالة، مؤكدا حرص «الشؤون» على تقديم جميع الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للمسنين سواء في الخدمة الإيوائية وغير الإيوائية داخل أسرهم ووسط بيئتهم.
وعن أعداد المسنين المستفيدين من خدمات الإدارة، أوضح الدالوي أن الإدارة تقدم الخدمة الإيوائية لـ 16 نزيلا منهم 11 مسنة، و5 رجال في مركز فرح، إلى جانب تقديم الخدمة المتنقلة إلى 3592 مسنا ومسنة من مختلف المناطق الكويتية، مشددا على أن الوزارة تحرص على التوسع بشكل مستمر لتقديم افضل الخدمات والتوسع بخدمة المسن داخل منزله.
وختم الدالوي بالقول: إن مجمع حولي للخدمة المتكاملة لكبار السن سيشكل إضافة ونقلة نوعية في تقديم أفضل الخدمات لآبائنا وأمهاتنا.

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