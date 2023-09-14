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فيصل النواف الحرس يسعى دائما إلى الارتقاء بالعنصر البشري

9/14/2023 7:20:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني المقدم الركن أحمد نبيل صالح، والمقدم الركن أحمد خليفة مجبل، والمقدم الركن حمد صالح عبداللطيف، والمقدم الركن سالم إبراهيم يوسف بعد حصولهم على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة.
ونقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى الضباط المكرمين تهنئة سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وأشاد بجهودهم المبذولة خلال الدورة، وظهورهم بصورة مشرفة تليق بأبناء الحرس الوطني.
وأكد الشيخ فيصل النواف أن الحرس الوطني يسعى دائما إلى الارتقاء بالعنصر البشري ومواكبة أحدث المستجدات في مجال العلم والتدريب، تطبيقا للوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025 (حماية وسند)، ويفتح الباب أمام منتسبيه للتزود بالعلم والمعرفة بوصفهما السلاح الحقيقي للحفاظ على أمن الوطن، ويشجع على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتاحة في أرقى المؤسسات العسكرية.

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