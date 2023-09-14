فيصل النواف الحرس يسعى دائما إلى الارتقاء بالعنصر البشري

فيصل النواف الحرس يسعى دائما إلى الارتقاء بالعنصر البشري
التاريخ
9/14/2023 7:20:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني المقدم الركن أحمد نبيل صالح، والمقدم الركن أحمد خليفة مجبل، والمقدم الركن حمد صالح عبداللطيف، والمقدم الركن سالم إبراهيم يوسف بعد حصولهم على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة.
ونقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى الضباط المكرمين تهنئة سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وأشاد بجهودهم المبذولة خلال الدورة، وظهورهم بصورة مشرفة تليق بأبناء الحرس الوطني.
وأكد الشيخ فيصل النواف أن الحرس الوطني يسعى دائما إلى الارتقاء بالعنصر البشري ومواكبة أحدث المستجدات في مجال العلم والتدريب، تطبيقا للوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025 (حماية وسند)، ويفتح الباب أمام منتسبيه للتزود بالعلم والمعرفة بوصفهما السلاح الحقيقي للحفاظ على أمن الوطن، ويشجع على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتاحة في أرقى المؤسسات العسكرية.
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