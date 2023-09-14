بالفيديو العتيبي الكويت تبحث عن إجراء اتفاقيات عسكرية مع جميع الدول

السفير الياباني: الكويت لاعب أساسي في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وهي شريكنا الموثوق في مجال السلام والأمن

أسامة دياب

أشاد مدير التعاون العسكري العميد فهد العتيبي بقوة العلاقات العسكرية الكويتية - اليابانية، التي وصفها بالمستمرة والمتطورة في العديد من المجالات، لافتا إلى أن الثقافة العسكرية في البلدين تقوم على مبادئ دفاعية وقيم سلمية بما في ذلك التعاون العالمي.

وأضاف العتيبي خلال الاحتفال الذي أقامته السفارة اليابانيـة بمناسبة ذكرى تأسيس قوات الدفاع الذاتي اليابانيـة، نواصل تطويـر تعاوننا الدفاعي من خلال الحفاظ على المناقشات المفتوحة والبحث عن المجالات التي تدعم القوات المسلحة لكلا البلدين.

وتمنى لقوات الدفاع الذاتي اليابانية استمرار النجاح والتطور والسلامة في مهام عملياتهم الحالية والمستقبلية وفقا لاستراتيجيتهم الجديدة للأمن القومي والدفاع.

وأضاف ان العلاقات الكويتية - اليابانية شهدت تطورا ملحوظا وهناك تعاون في مجال التدريب وستعقد بعض الدورات في اليابان والكويت العام المقبل، وذلك حسب توجيهات القيادة والاستراتيجية العسكرية، مشيرا إلى ان الكويت دائما تبحث عن إجراء اتفاقيات عسكرية مع جميع الدول الحليفة والصديقة.

ولفت الى أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية تأسست في 1 يوليو 1954، من قبل الحكومة اليابانية من أجل حماية بلادهم والدفاع عنها، مضيفا: لقد زادت مهمة الدفاع عن وطنهم بمرور الوقت لتصبح أيضا عضوا مهما جدا في المجتمع الدولي من خلال إجراء مجموعة واسعة من مهام العمليات السلمية.

وتابع: ان ذلك كان مهما بالنسبة للكويت عندما قامت قوات الدفاع الذاتي اليابانية بنشر سفن كاسحات الألغام الخاصة بها في الخليج العربي عام 1991 للانضمام إلى قوات التحالف لإزالة الألغام في الخليج العربي.

وأضاف ان مهمتهم كانت فتح ممرات الاتصالات البحرية في الخليج لضمان المرور الآمن للسفن التي تحمل الإمدادات إلى الشعب الكويتي، متوجها بالشكر للدعم الكبير الذي قدمته قوات الدفاع الذاتي اليابانية للكويت، وأنا على يقين من أن الشعب الكويتي لن ينسى موقف اليابان ودعمها القوي في ساعة حاجتنا إليها.

من جهته، أعرب السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري عن أمله «في مواصلة تطوير التعاون المشترك مع القوات المسلحة الكويتية من خلال التبادلات المختلفة، وخاصة في مجال تعليم وتدريب الأفراد».

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال قال مورينو: «إنه لمن دواعي سروري أن نحتفل بذكرى تأسيس قوات الدفاع الذاتي اليابانية مع ممثلي وزارة الدفاع والوزارات الأخرى والعديد من الأصدقاء من السلك الديبلوماسي والمنظمات الأخرى». وأضاف: «أصبحت قوات الدفاع الذاتي اليابانية بتاريخها الممتد لـ 69 عاما، أكثر فاعلية وتقوم بأنشطة متنوعة للمساهمة في السلام العالمي»، لافتا إلى أنه «في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على وجه الخصوص، تعمل قوات الدفاع الذاتي اليابانية على تعزيز التعاون مع حليفتنا الولايات المتحدة والشركاء الآخرين لحماية أمن بلادنا والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وإضافة إلى ذلك، أقرت اليابان في ديسمبر الماضي استراتيجية جديدة للأمن القومي إضافة إلى استراتيجية الدفاع الوطني، وهي تسعى الآن إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل أساسي».

وتابع مورينو: «أما في الشرق الأوسط، تقوم قوات الدفاع الذاتي اليابانية بعمليات لمكافحة القرصنة في خليج عدن وترسل أفرادها للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في شبه جزيرة سيناء.

وختم السفير الياباني كلمته قائلا: «إنه لمن المؤسف أن يتعرض السلام والأمن في العالم للاضطراب أو التهديد بصفة مستمرة، بما في ذلك في الشرق الأوسط. كما ان العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل على وجه الخصوص انتهاكا واضحا للقانون الدولي من قبل عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتعارض اليابان بشدة مثل هذه المحاولة الفردية لتغيير الوضع الراهن بالقوة.