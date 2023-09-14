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الفارس تكويت التعاونيات توفير 3000 وظيفة

9/14/2023 7:20:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكــد رئيس اتحــاد الجمعيــات التعاونيـة عبدالوهاب الفارس ان المضي قدما في تكويت الوظائف بالجمعيات يهدف إلى توفير 3000 وظيفة علاوة على تطوير الهياكل التنظيمية للجمعيات التعاونية وتوفير المزيد من الوظائف للعمالة الوطنية.
وذكر الفارس أن العديد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية البالغ عددها 69 أعلنت فعليا عن شواغر لديها وتعمل على تكويت جميع الوظائف الإشرافية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري بدء تكويت الوظائف الإشرافية في معظم الجمعيات «ونحن كمجلس إدارة في جمعية الروضة وحولي التعاونية مثال لذلك، إذ تم حصر بقية الوظائف الإشرافية لطرحها للكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة».
وأضاف الكندري أن تعيين المواطنين في شواغر الجمعية تم بناء على القرار الحكومي والوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية فيها، مضيفا أن «قرارات التكويت بدأنا فيها وتضمنت هيكلا وظيفيا لكل الأقسام وتم تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل المناصب الشاغرة ورواتبها الأساسية وفق كوادر الجمعية المعتمدة رسميا من وزارة الشؤون الاجتماعية».
وأشار إلى مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع إعلان تكويت بعض الوظائف الإشرافية والقيادية بالجمعية للكويتيين ومنها وظيفة نائب المدير العام وننتظر موافقة الوزارة تمهيدا لنشر الإعلان المذكور.
وأفاد بأنه سيتم فتح تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية من أصحاب الخبرة والشهادات والكفاءات عبر أنظمة الجمعية ومنصة «فخرنا»، مؤكدا أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على دعم العنصر الوطني وسياسة التكويت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.

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