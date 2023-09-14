Friday, 15 September 2023 03:26 GMT

أكثر من 30 ألف طالب وطالبة يدشنون العام الدراسي الأحد

9/14/2023 7:20:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
يدشن تلاميذ الصف الأول الابتدائي يوم الأحد العام الدراسي الجديد، حيث يتوجه أكثر من 30 ألف تلميذ وتلميذة لمدارسهم بينما بقية صفوف المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية يوم الاثنين المقبل على ان تستقبل مدارس الرياض أطفالها يوم الأربعاء المقبل. واستكملت وزارة التربية استعداداتها لاستقبال الطلبة، حيث وفرت كل السبل الرامية الى إنجاح انطلاقة العام الدراسي في ظل جهود كبيرة بذلتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع قطاعاتها المختلفة ومناطقها التعليمية وإداراتها المدرسية التي بدأت الاستعداد منذ منتصف شهر أغسطس الماضي من خلال فرق عمل تم تكليفها بمتابعة الاستعدادات.
يذكر أن عدد طلبة المدارس الحكومية يقارب 410 آلاف طالب وطالبة منهم 40081 في مرحلة رياض الأطفال، و159799 طالبا وطالبة في الابتدائي، و126217 في المتوسطة و81504 في الثانوي و1566 في مدارس التربية الخاصة و109 آلاف في مدارس التعليم الديني بينما عدد الطلبة في المدارس العربية الخاصة يصل إلى 230 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.
إلى ذلك، أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني انه تتواصل جهود وزارة التربية المستمرة لبدء عام دراسي جديد وسط بيئة تعليمية مناسبة، مما يساهم في تطوير المنظومة التعليمية في الكويت، ولتحقيق تلك الأهداف جاءت الشراكة الاجتماعية بين قطاعات الدولة لتذليل الصعوبات وتجاوز العقبات.
جاء هذا التصريح خلال لقائه ممثلي بلدية الكويت في مدرسة عبدالرحمن الغافقي الابتدائية بنين. وأوضح ان وزارة التربية تسعى دوما لتحقيق عام دراسي مكلل بالنجاح، من خلال الحملة المشتركة التي دشنتها وزارة التربية مع وزارة الإعلام بعنوان «بدأنا بهمة» والتي تهدف إلى تهيئة أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور للعام الدراسي 2023/2024.
وتابع السليماني قائلا: إن مجلس الوزراء شدد على تضافر الجهود بين وزارات الدولة وقطاعات وزارة التربية لتحقيق طموح أبنائنا الطلاب، مضيفا انه من هذا المنطلق حرصت وزارة التربية على استكمال الحملة المشتركة بينها وبين بلدية الكويت تحت شعار «ديرتنا تستاهل».
بدوره، ذكر نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في بلدية الكويت مشعل الجودان أنه بعد توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام بلدية الكويت، تم إطلاق هذه الحملة، لتجهيز المدارس وتنظيف الساحات الخارجية لاستقبال أبنائنا الطلبة مع بداية العام الدراسي.
وأوضح الجودان أن بلدية الكويت قامت بالتعاون مع وزارة التربية للمساهمة في تنظيف ما يقارب 500 مدرسة من جميع المحافظات، مؤكدا حرص بلدية الكويت الدائم على تقديم المساعدة لجميع الجهات الحكومية، وبالأخص وزارة التربية لدعم المنظومة التعليمية.
من جانب آخر، اختتمت وزارة التربيـــــــة دورات المعلمين الجدد لجميع المراحل التعليمية. وقالت موجه أول رياضيات في منطقة الأحمدي التعليمية غزيل الدوسري إن التواجيه الفنية قامت بتدريب المعلمات بمدرسة مريم بودي التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية على أساليب وطرق التدريس والتركيز على المنهج الدراسي والتنمية المهنية، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات الأساسية للقيام بمهنة التدريس على قدر عال من الكفاءة والتركيز على جوانب متعددة، منها الجانب العلمي والفني، مشيرة إلى ضرورة التركيز على أنماط الشخصيات المختلفة والقدرة على التعامل مع أنماط المتعلمين وكيفية كسب المتعلم والتعامل معه، وتوفير بيئة صحية آمنة لهم.
كما تطرقت الدوسري إلى الوسائل المستخدمة في التحضير والتأكد من صحة المعلومات أثناء عملية التحضير. كما أشارت الى أن يوم الأحد المقبل سيكون اليوم الأول لمزاولة عمل المعلمين والمعلمات الجدد في المدارس.

MENAFN14092023000130011022ID1107073709

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث