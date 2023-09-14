وزير الصحة يعتمد لائحة اشتراطات وضوابط لترخيص المنشآت الصحية الأهلية

لا يجوز تأجير المنشأة من الباطن أو استثمارها بأي صورة من الصور من قبل غير مالك الترخيص منعاً للتلاعب وإيقاف العبث

عبدالكريم العبدالله

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا باعتماد لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية في إطار تمكين الكفاءات الطبية الوطنية وتطبيقا لقانون (رقم 70 لسنة 2020) بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن القرار يشمل المراكز الطبية والتخصصية ومراكز عمليات اليوم الواحد ومراكز طب الأسنان ومراكز الطب والعلاج الطبيعي ومراكز التغذية الصحية والأشعة والأطراف الصناعية ومراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي إلى جانب المستوصفات الصحية الأهلية.

وأشارت إلى أن اللائحة الصادرة بموجب القرار الوزاري ألزمت بأن يكون أحد الملاك في عقد إنشاء الشركات الطبية طبيبا كويتيا وعدم جواز تأجير المنشأة من الباطن أو استثمارها بأي صورة من الصور من قبل غير مالك الترخيص.

وأوضحت أن اللائحة تضمنت خمسة أبواب يتعلق الباب الأول منها بالشروط العامة لتراخيص المنشآت الصحية، فيما يهتم الباب الثاني بآلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية، فيما حدد الباب الثالث المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

وأشارت إلى أن الباب الرابع تطرق للمراكز المشمولة باللائحة في حين حدد الباب الخامس الشروط الواجب توافرها لترخيص مستوصف صحي أهلي.

ولفتت إلى أن اللائحة المعتمدة بالقرار الوزاري الأخير تأتي استكمالا لتنظيم المؤسسات الصحية الأهلية وتحقيقا للتكامل بين القطاعين الأهلي والحكومي لتعزيز الخدمات الصحية في البلاد وفقا لخطة التنمية ورؤية «كويت جديدة 2035».