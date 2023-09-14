نظام البصمة لمنتسبي قطاع الأمن العام قريبا

وأكد المصدر أن نظام البصمة لليد والوجه، الذي تم حاليا تركيب الأجهزة الخاصة به بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، سيضمن حق كل شخص في آلية الحضور والانصراف وإعطاء بدل الحجز للمستحق دون غيره.

وأوضح المصدر أن البصمة التي ستطبق للمدنيين من منتسبي قطاع الأمن العام، مربوطة مع النظام العام في ديوان الخدمة المدنية، لذلك سيتم العمل به بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، الذي سيكون المسؤول المباشر في عمليات خصم الأيام التي لا يداوم الموظف بها، فيما سيتم العمل والتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بالخصم في حال عدم دوام الضابط أو العسكري أو المهني أو التزامه بالعمل في حال الحجز الجزئي أو الكلي.

وبين المصدر أنه خلال شهر أكتوبر المقبل سيبدأ العمل بدفتر أحوال إلكتروني بدلا من الورقي حتى لا يتم التلاعب بعملية الانصراف والحضور والخروج بدورية.

وفي السياق نفسه، أصدر الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب قرارا بإلغاء بدل الحجز للعسكريين الذين يعملون إداريا في مديريات الأمن والقيادات، بالإضافة إلى ترتيب العمل في نظام الحجز للعاملين ميدانيا، بحيث يعطى بدل حجز للذي يعمل 12 ساعة فقط.