المويزري زيادة علاوة الأولاد 100 دينار



حزمة تشريعات مهمة ستناقشها اللجنة المالية تستهدف تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم

زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وزيادة القرض الحسن للمتقاعدين إلى 21 ضعفاً وخفض قسط السداد على ألا يقل عن 5% ولا يزيد على 15%

اللجنة المالية ستناقش عدة قوانين تتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطن وقوانين أخرى تتعلق بالحفاظ على الثروة الوطنية بالإضافة إلى قضية ضبط الأسعار حتى لا ترتفع بشكل مفاجئ

اللجنة ستناقش تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان فيما يتعلق بإعفاء المتوفين من ديونهم وفوائد قروض الاستبدال من أجل إيقاف (المد الربوي) غير المقبول شرعياً وأخلاقياً مناقشة تعديل قانون إنشاء صندوق التنمية بحيث لا يجوز إقراض أو منح أي دولة من الدول إلا بعد موافقة مجلس الأمة باستثناء حالات ضيقة جداً مثل الكوارث الطبيعية

أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري عن حزمة من التشريعات المهمة التي ستناقشها اللجنة في أقرب وقت، تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة، مؤكدا أن هذه التشريعات تستهدف تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة المالية أنجزت في المرحلة الماضية 4 قوانين مهمة تم إدراجها على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة وسيتم التصويت عليها في اللجنة في أقرب وقت لكي ترفع إلى مجلس الأمة وتدرج على جدول أعمال الجلسات القادمة.

وبين أن هذه القوانين هي زيادة علاوة الأولاد بمبلغ 100 دينار، وزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وتعديل المادة 112 مكررا من قانون التأمينات والخاصة بالمعاشات التقاعدية، وذلك بزيادة القرض الحسن إلى 21 ضعفا وخفض قسط السداد على ألا يقل عن 5% ولا يزيد على 15% بحسب ظروف المواطن ورغبته، بالإضافة إلى قانون إلغاء الوكيل المحلي.

وأوضح المويزري ان اللجنة المالية ستجتمع في أقرب فرصة لمناقشة والتصويت على عدة قوانين تتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطن وقوانين أخرى تتعلق بالحفاظ على الثروة الوطنية في عدة جهات، بالإضافة إلى قضية ضبط الأسعار حتى لا ترتفع بشكل مفاجئ في حال إقرار أي زيادة في رواتب ومعاشات المواطنين.

ونوه بأن اللجنة ستناقش تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان فيما يتعلق بإعفاء المتوفين من ديونهم، مؤكدا انه من غير المقبول تحميل الأسر سداد هذه الديون.

وأوضح المويزري أن اللجنة ستناقش أيضا ما يتعلق بتمويل بنك الائتمان وتوفير السيولة له لمعالجة ما تعرض له البنك في المرحلة الماضية من حالة شبه إفلاس استدعت دعمه عدة مرات، وذلك بسبب سوء الإدارة في السنوات الماضية، لافتا الى أن تمويل بنك الائتمان سيكون من خلال هيئة الاستثمار والبنك المركزي.

وأضاف أن اللجنة ستناقش في اجتماعاتها المقبلة فوائد قروض الاستبدال من أجل إيقاف (المد الربوي) غير المقبول شرعيا وأخلاقيا على ان يتم الاستبدال وفقا للشريعة الإسلامية عن طريق المرابحة.

ولفت المويزري إلى أن اللجنة ستناقش أيضا زيادة علاوة غلاء المعيشة من 120 دينارا إلى 250 دينارا من أجل مواجهة تضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

وأكد أن اللجنة ستناقش ايضا تعديل قانون إنشاء صندوق التنمية بحيث لا يجوز إقراض أو منح أي دولة من الدول إلا بعد موافقة مجلس الأمة باستثناء حالات ضيقة جدا مثل الكوارث الطبيعية التي تستدعي تحركا عاجلا لمساندة أي دولة شقيقة أو صديقة.

وأشار المويزري إلى أن اللجنة ستناقش قانونا يلزم الجهات المملوكة للدولة بعدم الاقتراض من أي بنوك محلية أو خارجة، وأن يكون الاقتراض فقط من هيئة الاستثمار حتى تكون الفائدة متبادلة للطرفين ولا تتحمل الدولة تكاليف الفوائد التي تذهب للبنوك المحلية أو الخارجية.

ولفت إلى أن اللجنة ستناقش موضوع إلغاء خصخصة الخطوط الجوية الكويتية التي تعتبر إحدى الثروات الوطنية، مؤكدا أن هذا الناقل الوطني المهم يتعرض لمحاولات تدمير من خلال ما يسمى بالخصخصة.

وقال المويزري اللجنة ستناقش قانون تنظيم غرفة التجارة التي يجب أن تخضع للدولة، مبينا أنه غير مقبول أن تكون أي جهة من الجهات غير خاضعة للدولة.

وفي هذا الصدد نوه المويزري الى أنه سبق أن تقدم بسؤال موجه إلى البنك المركزي عن حسابات غرفة التجارة وكان الرد بأن البنك المركزي لا يملك أي معلومات عن الحسابات الخاصة بغرفة التجارة.

وتساءل: هل يقبل وزير المالية بهذه الإجابة وأن يكون البنك المركزي على غير علم بحسابات جهة تعمل داخل الدولة؟ مؤكدا أن هذا الأمر يعني أن الدولة معرضة لغسيل الأموال بينما الجهة المختصة في الدولة غافلة ولا تعلم شيئا.

وشدد المويزري على أن أي حساب سواء كان لفرد أو مؤسسة أو مجموعة أو شركة أو جهة يجب أن يكون خاضعا لرقابة الدولة، معتبرا أنها كارثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام أن تكون غرفة التجارة لها حالة خاصة ولا تعرف عنها وزارة المالية شيئا.

وأوضح أن هذا السؤال قدم في عهد وزير المالية السابق وعلى الوزير الحالي أن ينظر إلى الإجابة ويحاسب من حاول إبعاد غرفة التجارة والحسابات الخاصة بها عن الإجابة عن السؤال البرلماني الذي تقدم به.

وقال المويزري أن «أهم ثلاثة أمور بالنسبة لنا ما دمنا في هذه الحياة هي ديننا ووطننا والشعب الكويتي، ولا يمكن أن نقبل استمرار الحال بوجود حكومة لا تلتفت ولا تنظر لما يعانيه الشعب الكويتي في ظل عدم حصول أبناء وبنات الكويت على الوظائف وزيادة الأسعار والأقساط وعدم اهتمام الحكومة الحالية ولا الحكومات السابقة بالوضع المعيشي للمواطنين»، مضيفا «واجبنا أن نقوم بدورنا التشريعي والرقابي وكل مواطن يجب أن يأخذ حقه».

ورأى أن المستوى المعيشي للمواطن الكويتي سيئ، مستغربا أن يتم التعامل مع الشعب بهذه الطريقة على الرغم من أن الثروة كلها ملك للشعب الكويتي.

واعتبر أن مستقبل الأبناء مجهول، وهموم الآباء والأمهات لا يلتفت إليها أحد، ولذلك من واجب النواب كممثلين للشعب أن يقوموا بكل ما يقدرون عليه.

وقال المويزري «نحن لا نبحث عن تكسب أو أي أمر آخر بل نبحث عن إحقاق الحق لأصحابه، فثروة الشعب يجب أن يتمتع بها الشعب، والجهات الأخرى يجب أن تنضبط وفقا للدستور وقوانين الدولة، ولن نقبل بأي تجاوزات على حقوق الشعب الكويتي».

وأضاف «الله يرزق القيادة السياسية بالبطانة الصالحة التي تعينهم على الحق، ويرزق السلطة التنفيــذيـــة والسلطـــة التشريعية بالسداد والتراجع خطوة للخلف لمعرفة ما يدور في الوقت الحالي من مآسي للشعب الكويتي».

وتمنى المويزري في ختام تصريحه أن يتم التعامل من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع هذه القوانين التي تتعلق بالمستوى المعيشي للمواطنين وفقا للدستور الذي يجب أن يحترم بكل نصوصه من كل مسؤول في الدولة.