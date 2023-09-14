الخدمة المدنية الموافقة على تطبيق الدوام المرن

الحضور الصباحي بين

7 و9 .. والانصراف بين

1:30 و3:30

مساءً.. بواقع

7 ساعات عمل مع فترة سماح 30 دقيقة للموظفات و15 للموظفين

مريم بندق

وافق مجلس الخدمة المدنية على المقترح المقدم من وزارة الداخلية بتطبيق الدوام المرن. وقال ديوان الخدمة المدنية في بيان له إن مجلس الخدمة المدنية وافق على المقترح الهادف إلى تخفيف الاختناقات المرورية وإعطاء الموظف المرونة في الدخول والخروج عند اكمال ساعات العمل المطلوبة. وأضاف أن فترة الحضور الصباحية بين (7:00 و9:00) وفترة الانصراف المسائية بين (1:30 و3:30) بواقع ٧ ساعات عمل فعلي مع احتفاظ الموظف بفترة السماح ٣٠ دقيقة على أن يتاح للجهة الاختيار بين نظام الفترات المعمول به حاليا أو الدوام المرن بحسب رغبة وطبيعة الجهة.

وجاء القرار بعد اجتماع مجلس الخدمة المدنية أمس الخميس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى الكندري، وقد تمت مناقشة المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن تطبيق الدوام المرن في الجهات الحكومية، وأصدر مجلس الخدمة المدنية قراره بالموافقة على المقترح المقدم وتكليف ديوان الخدمة المدنية لإصدار التعميم الخاص بالدوام المرن.

وتضمن المقترح السماح للموظف بالدوام المرن، بحيث يكون فترة الحضور الصباحية بين الساعة 7:00 و 9:00 صباحا، وفترة انصراف الموظفين بين الساعة 1:30 و 3:30 مساء، وبواقع 7 ساعات عمل فعلي مع احتفاظ الموظف بفترة السماح 30 دقيقة.

كما أكد مجلس الخدمة المدنية أن من مزايا تطبيق هذا النظام السماح للموظف بالاستفادة من فترة السماح في بداية أو نهاية الدوام الرسمي، وهو ما يعطي الحق للعاملين بالجهات الحكومية في الدخول والخروج بشكل مرن.

وقد أعطى مجلس الخدمة المدنية للجهات الحكومية الحق في اختيار النظام المرن أو نظام الفترات بحسب طبيعة ورغبة كل جهة.