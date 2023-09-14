وزير الكهرباء زيادة كبيرة في تحصيل مديونيات الوافدين



«الكهرباء» أولى جهات الدولة في افتتاح مكتب لخدمة العملاء في الحكومة مول بـ«صباح الأحمد السكنية»

نسب تحصيل مديونيات «الكهرباء» ارتفعت بعد الربط مع «الداخلية»

نعمل على افتتاح عدد من مكاتب خدمة العملاء ونسعى إلى تحويل جميع خدماتنا إلى إلكترونية

الوزارة حريصة على عدم تراكم الفواتير على المواطنين وخطط لتسديد تلك المديونيات

افتتاح عدة مراكز لخدمة العملاء في جميع مناطق الكويت منها مدينة صباح الأحمد السكنية ثم غرب عبدالله المبارك وقريبا المطلاع «الكهرباء والماء» خفضت مع بداية العام الدراسي المطالبات على المواطنين لتحصيل المديونيات وسنستأنف ذلك منتصف أكتوبر

دارين العلي

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد ان نسب تحصيل مديونيات الوزارة ارتفعت بعد الربط مع وزارة الداخلية، داعيا المقيمين إلى المبادرة بتسديد ما عليهم من فواتير للكهرباء باستمرار وتجنب تراكمها لحين وقت المغادرة من البلاد أو إنجاز أي معاملة مرتبطة بوزارة الداخلية كالإقامة وغيرها.

كلام الاستاد جاء في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحه مكتب خدمة العملاء في الحكومة مول في مدينة صباح الأحمد السكنية كأول جهة حكومية تفتتح مركزها في المجمع لخدمة أبناء المنطقة، وذلك بحضور وكيل الوزارة بالتكليف م.فيصل السميط والوكيل المساعد لقطاع خدمة العملاء فلاح المطيري ومدير مكتب الوزير سعد الظاهر وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الاستاد حرص الوزارة على خدمة جميع عملائها، مشيرا إلى أن افتتاح هذا المكتب خير دليل على حرص الوزارة على الوصول إلى المستهلك وتقديم أفضل الخدمات من خلال فريق الوزارة المتميز في قطاع خدمة العملاء، لافتا إلى أن مدينة صباح الأحمد السكنية تعتبر بعيدة عن العاصمة لذلك «حرصنا على أن نوفر جميع خدمات الوزارة في المدينة من خلال ذلك المركز دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة».

وتحدث عن خطة الوزارة بافتتاح عدة مراكز لخدمة العملاء في جميع مناطق الكويت منها مدينة صباح الأحمد السكنية، ثم مركز غرب عبدالله المبارك وقريبا افتتاح مركز المطلاع لتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين في الكويت، مشددا على ان الوزارة في الوقت نفسه تعمل على تحويل جميع خدماتها إلى خدمات إلكترونية، حيث إنها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال.

وحول تحصيل مديونيات الوزارة التي تتراكم على المواطنين، أكد أن الوزارة حريصة على عدم تراكم الفواتير على المواطنين، لذلك حرصت على وضع الخطط لتسديد تلك المديونيات، وهو أمر يأتي في صالح المواطنين في المقام الأول إلا ان الوزارة خفضت مع بداية العام الدراسي المطالبات على المواطنين، حرصا منها على دعم أرباب الأسر، الا انها ستستأنف في منتصف شهر أكتوبر المقبل خطتها في تحصيل مديونياتها.

ولفت إلى أن هذه الخطط تسير في خط متوازٍ لحث باقي قطاعات الدولة سواء كان القطاع الصناعي أو القطاع النفطي والجهات الحكومية على الدفع.

وحول مشروع العدادات الذكية في مرحلته الثانية، قال ان المناقصة قيد الطرح وعقب توقيعها سنرى العدادات الذكية في كل المنازل.

وثمن الجهود المتميزة لحملة ترشيد الكهرباء والماء، لافتا إلى انه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك خطط لزيادة فعالية خطة الترشيد.