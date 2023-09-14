مسؤولو تفتيش في مطار اميركي يسرقون نقود وأمتعة الركاب - فيديو

وقد قبضت السلطات في مطار فلوريدا على اثنين من موظفي المطار بعد سرقتهم حاجيات من المسافرين أثناء قيامهم بالتفتيش في الحقائب خلال انتظار المرور عبر الماسح الضوئي "سكانر" عند نقطة التفتيش E في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا، في شهر يونيو الماضي.





وتم توقيف خوسيه غونزاليس وعمره 20 عاما ولاباريوس ويليامز عمره 33 عاما.

من جهتها، ذكرت قناة NBC6 أن العاملين إدارة أمن النقل تم القبض عليهما في يوليو عندما شرع مسؤولو إنفاذ القانون بالتحقيق في مزاعم السرقة التي حدثت عند نقطة التفتيش.

ويظهر مقطع فيديو من نقطة التفتيش اللصين المتهمين في قسم تسليم الأمتعة على نقطة التفتيش حيث كانا يعملان سوية لسرقة الأموال من محافظ النقود ومن الحقائب على حد سواء في أثناء مرورها على جهاز الأشعة السينية.

وفي لحظة ما وقف الثنائي أحدهما بجانب

الآخر

ويبدو أنهما كانا يتحدثان بينما كان ويليامز ينبش خلسة في حقيبة سوداء، وقام بسحب شيئ ما ورماه في جيبه وبعدها قام شريكه غونزاليس بنقل المستوعب البلاستيكي على الحزام الناقل.

وهذا كله حدث عندما كان الركاب منشغلين ويبدون

غير

مهتمين بأغراضهم، وفي أعقاب ذلك، تم القبض عليهما مع زميلتهما إليزابيث فوستر، 22 عاما، بتهمة التورط في مخطط منظم للاحتيال.