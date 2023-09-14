مسؤولو تفتيش في مطار اميركي يسرقون نقود وأمتعة الركاب - فيديو

مسؤولو تفتيش في مطار اميركي يسرقون نقود وأمتعة الركاب - فيديو
التاريخ
9/14/2023 7:17:56 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت لقطات فيديو كاميرا مراقبة بمطار فلوريدا الأمريكي قيام موظفين من فريق التفتيش بسرقة أموال من أمتعة المسافرين وبلغ مبلغ المسروقات ما لا يقل عن 600 دولار نقدا، وغيرها من الأشياء.
وقد قبضت السلطات في مطار فلوريدا على اثنين من موظفي المطار بعد سرقتهم حاجيات من المسافرين أثناء قيامهم بالتفتيش في الحقائب خلال انتظار المرور عبر الماسح الضوئي "سكانر" عند نقطة التفتيش E في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا، في شهر يونيو الماضي.
وتم توقيف خوسيه غونزاليس وعمره 20 عاما ولاباريوس ويليامز عمره 33 عاما.
من جهتها، ذكرت قناة NBC6 أن العاملين إدارة أمن النقل تم القبض عليهما في يوليو عندما شرع مسؤولو إنفاذ القانون بالتحقيق في مزاعم السرقة التي حدثت عند نقطة التفتيش.
ويظهر مقطع فيديو من نقطة التفتيش اللصين المتهمين في قسم تسليم الأمتعة على نقطة التفتيش حيث كانا يعملان سوية لسرقة الأموال من محافظ النقود ومن الحقائب على حد سواء في أثناء مرورها على جهاز الأشعة السينية.
وفي لحظة ما وقف الثنائي أحدهما بجانب
الآخر
ويبدو أنهما كانا يتحدثان بينما كان ويليامز ينبش خلسة في حقيبة سوداء، وقام بسحب شيئ ما ورماه في جيبه وبعدها قام شريكه غونزاليس بنقل المستوعب البلاستيكي على الحزام الناقل.
وهذا كله حدث عندما كان الركاب منشغلين ويبدون
غير
مهتمين بأغراضهم، وفي أعقاب ذلك، تم القبض عليهما مع زميلتهما إليزابيث فوستر، 22 عاما، بتهمة التورط في مخطط منظم للاحتيال.
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