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فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل 5 جثث بدرنة الليبية

9/14/2023 7:14:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتشلت فرق الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الخميس، 5 جثث من تحت الأنقاض بمدينة درنة الليبية التي تشهد خسائر كارثية نتيجة العاصفة "دانيال".
وكشف بيان للحماية المدنية، اليوم الخميس، أن عملية البحث من طرف عناصر الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة الليبية، متواصلة.
وأضاف البيان ذاته، أنه تم "العثور على ضحيتين تحت الأنقاض في وقت سابق، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 3 جثث، لترتفع الحصيلة إلى 5 أشخاص".
وقد وصلت فجر اليوم فرق الإنقاذ الجزائري إلى مدينة درنة الليبية، حيث باشرت عملية الإنقاذ والبحث عن الضحايا بدخول الفرق المختصة من غواصين وفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة وفرق البحث والإنقاذ إضافة إلى الفرق الطبية حيز الخدمة.

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