تعاني من تورم في باطن اليدين؟- إليك الأسباب



يحدث تورم باطن اليدين نتيجة العديد من الأسباب المحتملة، والتي تتمثل فيما يلي:

التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو من أبرز الأسباب لتورم باطن اليدين، مع تفاقم التورم والتهاب المفاصل، قد يصبح استخدام اليدين أكثر صعوبة. وتشمل أنواع التهاب المفاصل هشاشة العظام، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدفي، والنقرس.

السوائل المتراكمة بالجسم

يقوم الجسم بالعديد من العمليات التي تعمل على الحفاظ على توازن السوائل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يحدث تراكم للسوائل، مما يؤدي إلى تورم في باطن اليدين، أو أجزاء أخرى من الجسم، احتباس السوائل له عدة أسباب:

-النظام الغذائي الغني بالكثير من الملح أو الكربوهيدرات.

-عدد من الحالات الطبية بما في ذلك أمراض الغدة الدرقية أو الكبد أو الكلى.

-الحمل.

-قد تسبب بعض الأدوية في تراكم السوائل.

-التهاب النسيج الخلوي.

-عدوى الجلد مما يؤدي إلى الألم والتورم والاحمرار.

تجلط الأوردة العميقة