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تعاني من تورم في باطن اليدين؟- إليك الأسباب

9/14/2023 7:14:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تورم باطن اليدين عادة ما يظهر بشكل تدريجي وقد يصاحبه ألم وصعوبة في تحريك اليدين على حسب السبب المؤدي لتلك الحالة.
يمكن أن يرجع تورم اليدين إلى مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك الإصابات والالتهابات والحساسية والحالات الطبية الأساسية مثل أمراض الكلى أو الكبد، عادة ما يترافق مع تورم باطن اليدين، مجموعة من الأعراض التي تتمثل فيما يلي:
-ألم.
- احمرار.
-صعوبة تحريك اليدين.
- صعوبة الإمساك بالأشياء.
- صعوبة ثني الأصابع.
أسباب تورم باطن اليدين


يحدث تورم باطن اليدين نتيجة العديد من الأسباب المحتملة، والتي تتمثل فيما يلي:
التهاب المفاصل
التهاب المفاصل هو من أبرز الأسباب لتورم باطن اليدين، مع تفاقم التورم والتهاب المفاصل، قد يصبح استخدام اليدين أكثر صعوبة. وتشمل أنواع التهاب المفاصل هشاشة العظام، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدفي، والنقرس.
السوائل المتراكمة بالجسم
يقوم الجسم بالعديد من العمليات التي تعمل على الحفاظ على توازن السوائل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يحدث تراكم للسوائل، مما يؤدي إلى تورم في باطن اليدين، أو أجزاء أخرى من الجسم، احتباس السوائل له عدة أسباب:
-النظام الغذائي الغني بالكثير من الملح أو الكربوهيدرات.
-عدد من الحالات الطبية بما في ذلك أمراض الغدة الدرقية أو الكبد أو الكلى.
-الحمل.
-قد تسبب بعض الأدوية في تراكم السوائل.
-التهاب النسيج الخلوي.
-عدوى الجلد مما يؤدي إلى الألم والتورم والاحمرار.
تجلط الأوردة العميقة

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