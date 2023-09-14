خام برنت يتجاوز 94 دولار لأول مرة منذ العام الماضي

وبحسب بيانات البورصة في تمام الساعة 23:13 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.05% ليصل إلى 94.08 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 23:22 بتوقيت موسكو، كان تداول خام برنت عند 93.99 دولارا (بنسبة 1.95%). وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر، بنسبة 1.78%، لتصل إلى 90.52 دولارا للبرميل.

وأعلنت روسيا والسعودية مؤخرًا تمديد الخفض الطوعي لإنتاج وتصدير النفط يوميا حتى نهاية العام الجاري 2023.

وصعدت أسعار النفط الثلاثاء عقب قرار الخفض، وبلغ "برنت" أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر 2022، بعد إعلان روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.