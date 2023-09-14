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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

9/14/2023 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الخميس، 500 نقطة، فيما تابع سعر النفط الأميركي الخام الصعود.


وارتفع مؤشر داو جونز، اليوم، أكثر من 330 نقطة ليغلق على 34907 نقاط، وارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 112 نقطة ليصل الى 13926 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فارتفع 37 نقطة ليصل الى 4505 نقاط، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 24 نقطة ليصل الى 1865 نقطة.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" ليصل إلى 90 دولارا للبرميل الواحد.

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