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قائد الدعم السريع: سنعين سلطة في مناطق سيطرتنا إذا استمرت تحركات البرهان

9/14/2023 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إن القوات ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إذا استمرت تحركات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأوضح قائد قوات الدعم السريع: "القوات ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إذا ما استمرت محاولات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ادعاء شرعية زائفة".

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