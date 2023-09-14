قائد الدعم السريع: سنعين سلطة في مناطق سيطرتنا إذا استمرت تحركات البرهان

قائد الدعم السريع: سنعين سلطة في مناطق سيطرتنا إذا استمرت تحركات البرهان
التاريخ
9/14/2023 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إن القوات ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إذا استمرت تحركات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأوضح قائد قوات الدعم السريع: "القوات ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إذا ما استمرت محاولات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ادعاء شرعية زائفة".
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