هل تتأثر أجواء السعودية بشكل مباشر بالأعاصير؟

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني، أن ما يتداول من أخبار عن تأثر أجواء المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيح، ولا يتجاوز الإثارة الإعلامية.

وأوضح حسين القحطاني أن المملكة تُطل على بحار شبه مغلقة لا تتكون بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله.

وشدد القحطاني على أهمية أخذ المعلومات من مصدرها، ممثلا بموقع المركز الوطني للأرصاد وعبر حساب المركز على منصة "إكس" الذي يقوم بإحاطة الجميع بمختلف الحالات المناخية وتأثيراتها المصاحبة.

ويأتي ذلك بعد أيام من اجتياح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين وأغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.