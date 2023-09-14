هل تتأثر أجواء السعودية بشكل مباشر بالأعاصير؟

هل تتأثر أجواء السعودية بشكل مباشر بالأعاصير؟
التاريخ
9/14/2023 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية حقيقة الأنباء المتداولة عن تأثر أجواء المملكة مباشرة بالأعاصير.
وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني، أن ما يتداول من أخبار عن تأثر أجواء المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيح، ولا يتجاوز الإثارة الإعلامية.
وأوضح حسين القحطاني أن المملكة تُطل على بحار شبه مغلقة لا تتكون بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله.
وشدد القحطاني على أهمية أخذ المعلومات من مصدرها، ممثلا بموقع المركز الوطني للأرصاد وعبر حساب المركز على منصة "إكس" الذي يقوم بإحاطة الجميع بمختلف الحالات المناخية وتأثيراتها المصاحبة.
ويأتي ذلك بعد أيام من اجتياح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين وأغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.
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