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إعلام غربي: المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يقتل بعضهم بعضا

9/14/2023 7:14:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشفت وسائل الإعلام الغربية أن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب سلطات كييف، يقتل بعضهم بعضا في كثير من الأحيان على خلفية صراعات داخلية.

وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن المرتزق البريطاني دانييل بيرك، الذي اختفى في زابوروجيه أوائل أغسطس الماضي، ربما قتل على يد زملائه الجنود.
وكما أوضحت الصحيفة، فإن الشرطة الأوكرانية تعترف بأن اختفاء بيرك البالغ من العمر 35 عاما قد يكون مرتبطا بنزاع مالي كان بينه وبين أعضاء آخرين في "الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي في أوكرانيا".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرتزق البريطاني جوردان تشادويك، الذي عُثر على جثته في يونيو الماضي، داخل بركة ويداه مقيدتان خلف ظهره، ربما كان أيضا ضحية لمقاتلين أجانب آخرين.

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