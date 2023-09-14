نافذة فنية

دار‭ ‬بن‭ ‬حربان‭ ‬وخطوة‭ ‬موفقة‭: ‬قامت‭ (‬دار‭ ‬بن‭ ‬حربان‭) ‬بتكريم‭ ‬ضارب‭ ‬الإيقاع‭ ‬الفنان‭ ‬المعروف‭ ‬سالم‭ ‬عبدالله‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬ضاربي‭ ‬الايقاع‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الحاضر‭. ‬ولد‭ ‬سالم‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬اسرة‭ ‬تضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الشعبيين‭. ‬وعرف‭ ‬سالم‭ ‬عبدالله‭ ‬بذوقه‭ ‬الفني‭ ‬الرفيع‭ ‬وتميزه‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬الايقاع‭ ‬لكل‭ ‬انواع‭ ‬الفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬والحديثة‭. ‬شكرا‭ ‬لدار‭ ‬بن‭ ‬حربان‭ ‬على‭ ‬تكريم‭ ‬فنانينا‭ ‬المتميزين‭ ‬مع‭ ‬تمنياتي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المكرم‭ ‬القادم‭ ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬سالم‭.‬

طرد‭ ‬دنيا‭ ‬بطمه‭: ‬تم‭ ‬تداول‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يظهر‭ ‬طرد‭ ‬المطربة‭ ‬المغربية‭ ‬دنيا‭ ‬بطمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قائدة‭ ‬المقاطعة‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬سكان‭ ‬منطقة‭ ‬الملاح‭ ‬مساندة‭ ‬دنيا‭ ‬بطمه‭ ‬لهم،‭ ‬بل‭ ‬واحتجوا‭ ‬على‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ... ‬عندما‭ ‬يصل‭ ‬وضع‭ ‬الفنان‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬ما‭ ‬عليه‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬يبادر‭ ‬إلى‭ ‬الاعتزال‭.‬

‭ ‬ظهور‭ ‬صادم‭ ‬لعفاف‭ ‬راضي‭: ‬وصلت‭ ‬المطربة‭ ‬عفاف‭ ‬راضي‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ (‬ليله‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬الفن‭ ‬الجميل‭). ‬ووفقا‭ ‬للخبر‭ ‬فقد‭ ‬ظهرت‭ ‬عفاف‭ ‬بملامح‭ ‬صادمة‭ ‬حيث‭ ‬بدت‭ ‬عليها‭ ‬علامات‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭... ‬عفاف‭ ‬من‭ ‬الفنانات‭ ‬القليلات‭ ‬اللاتي‭ ‬لم‭ ‬يجرين‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬تجميل‭ ‬ولم‭ ‬يلجأن‭ ‬الى‭ ‬البوتكس‭ ‬لتغيير‭ ‬ملامح‭ ‬الوجه‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬تحية‭ ‬للفنانة‭ ‬عفاف‭ ‬راضي‭ ‬لظهورها‭ ‬بوجهها‭ ‬الحقيقي‭ ‬الطبيعي‭.‬

برنامج‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭: ‬أخبرني‭ ‬الأخ‭ ‬الفنان‭ ‬عصام‭ ‬ناصر‭ ‬معد‭ ‬ومقدم‭ ‬برنامج‭ (‬المره‭ ‬الأولى‭) ‬بأنه‭ ‬يقوم‭ ‬بتسجيل‭ ‬حلقات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬البرامج،‭ ‬وانه‭ ‬سوف‭ ‬يعاد‭ ‬بث‭ ‬البرنامج‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬الحلقات‭ ‬الجديدة‭ ... ‬سعدت‭ ‬بهذا‭ ‬الخبر‭ ‬كثيرا‭ ‬لأن‭ ‬البرنامج‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬تنشيط‭ ‬لذاكرة‭ ‬العديدين‭ ‬وتأكيد‭ ‬للآخرين‭ ‬باننا‭ ‬اول‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬أسس‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬الخليج‭. ‬استعاد‭ ‬الإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬الآن‭ ‬وعيه‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬الغشاوة‭ ‬عن‭ ‬البعض‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬هل‭ ‬تكفي‭ ‬زيارة‭ ‬مصر‭ ‬لمدة‭ ‬عشرة‭ ‬أيام؟‭!): ‬طبعا‭ ‬لا‭ ‬تكفيني،‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭. ‬فمصر‭ ‬هي‭ ‬أجمل‭ ‬الحكايات‭ ‬وأحلى‭ ‬الايام‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬مرور‭ ‬السحاب‭. ‬لم‭ ‬أستطع‭ ‬خلال‭ ‬العشرة‭ ‬أيام‭ ‬لقاء‭ ‬الأصدقاء‭. ‬كانت‭ ‬رحلة‭ ‬عمل‭ ‬فنية‭ ‬سريعة‭. ‬اقتصر‭ ‬برنامجي‭ ‬المسائي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬الذهاب‭ ‬بصحبة‭ ‬ابني‭ ‬لزيارة‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تربطني‭ ‬بها‭ ‬ذكريات،‭ ‬وتلك‭ ‬الاماكن‭ ‬التي‭ ‬سكنتها‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬طوال‭ ‬55‭ ‬سنة‭. ‬ورغم‭ ‬اني‭ ‬كنت‭ ‬اردد‭ ‬القصة‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬مسامع‭ ‬ابني،‭ ‬الا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يستمع‭ ‬مبتسما‭ ‬وكأني‭ ‬احكيها‭ ‬له‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يثلج‭ ‬صدري‭...

‬القاهرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬هي‭ ‬موطن‭ ‬الذكريات‭ ‬الجميلة‭ ‬الرائعة‭. ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬صحتي‭ ‬تحسنت‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬اطلع‭ ‬سلالم‭ ‬وأنزل‭ ‬سلالم،‭ ‬وكنت‭ ‬اخرج‭ ‬يومياً‭ ‬بهدف‭ ‬شراء‭ ‬بعض‭ ‬الأغراض‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬أبو‭ ‬العز‭.

‬مكثت‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬وانا‭ ‬استذكر‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬عايشته‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬تماما‭. ‬اصبحت‭ ‬القاهرة‭ ‬الآن‭ ‬أفضل،‭ ‬فشوارعها‭ ‬ليست‭ ‬مزدحمة‭ ‬كالسابق،‭ ‬وتوجه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المصريين‭ ‬للسكن‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الجديدة‭. ‬ولو‭ ‬استمر‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال،‭ ‬حتما‭ ‬ستصبح‭ ‬القاهرة‭ ‬أكثر‭ ‬هدوء‭ ‬وانسيابية‭. ‬وهكذا‭ ‬مرت‭ ‬الرحلة‭ ‬في‭ ‬غمضة‭ ‬عين‭. ‬ولي‭ ‬ان‭ ‬انوه‭ ‬بحسن‭ ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬أوالخروج،‭ ‬ولم‭ ‬أر‭ ‬إلا‭ ‬كل‭ ‬خير‭. ‬حفظ‭ ‬الله‭ ‬مصر‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬ليلكم‭ ‬شمس‭) ‬تأليف‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬ألحان‭ ‬سراج‭ ‬عمر

ليلكم‭ ‬شمس‭ ‬اتصلنا‭ ‬أمس

ما‭ ‬لقينا‭ ‬صوت‭ ‬اشتكينا‭ ‬سكوتكم

ولما‭ ‬ملينا‭ ‬الكلام‭ ‬كانت‭ ‬الساعه‭ ‬ظلام

قلنا‭ ‬بنحاول‭ ‬ننام‭ ‬ونتصل‭ ‬باكر