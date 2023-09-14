مع‭ ‬حجم‭ ‬وآثار‭ ‬الإعصار‭ ‬المدمر،‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬آلاف‭ ‬الضحايا،‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬شامل‭ ‬للمباني‭ ‬والممتلكات‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة،‭ ‬نسأل‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬ليبيا‭.. ‬وشكرا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬الإنساني‭ ‬العروبي‭ ‬الأصيل‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬والإغاثة‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مع‭ ‬التوجيه‭ ‬الكريم‭ ‬بالدعاء‭ ‬للإخوة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وليبيا،‭ ‬مع‭ ‬صلاة‭ ‬الغائب،‭ ‬في‭ ‬خطبة‭ ‬وصلاة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬تم‭ ‬إلزام‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬هناك‭ ‬بتقديم‭ ‬الماء‭ ‬المفلتر‭ ‬مجانا‭.. ‬ومنع‭ ‬العادة‭ ‬السيئة‭ ‬في‭ ‬إجبار‭ ‬الشخص‭ ‬باحتساب‭ ‬الماء‭ ‬في‭ ‬فاتورته،‭ ‬والمقدم‭ ‬في‭ ‬القناني‭ ‬المعبأة‭ ‬سواء‭ ‬قام‭ ‬بشرب‭ ‬الماء‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يشربه،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬لم‭ ‬يفتح‭ ‬القنينة‭..!! ‬فهل‭ ‬يتحقق‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬عندنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونقضي‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العادة‭ ‬السيئة‭..‬؟؟

اجتماع‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬التجار‭ ‬الخليجي‮»‬‭:‬

أبلغني‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الفاضل‭ ‬‮«‬عارف‭ ‬جمشير‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬مجالس‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية‭ ‬الخليجية‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬يستحق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬الإعلامي،‭ ‬والتحرك‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المبرمة،‭ ‬ودعم‭ ‬تأسيس‭ ‬صندوق‭ ‬تمويلي‭ ‬واستثماري‭ ‬خليجي‭ ‬مشترك‭.‬

إن‭ ‬التحديات‭ ‬الدولية‭ ‬المستجدة‭ ‬والتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السريعة،‭ ‬مثل‭ ‬الصراعات‭ ‬العسكرية،‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬والتضخم،‭ ‬والنقص‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬الامدادات‭ ‬وتقلبات‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬والغذاء،‭ ‬تستلزم‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬للتنسيق‭ ‬وتسريع‭ ‬العمل‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭.. ‬هكذا‭ ‬وصف‭ ‬الأمر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تأتي‭ ‬أهمية‭ ‬اجتماع‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬التجار‭ ‬الخليجي‮»‬‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لو‭ ‬تحقق‭ ‬فإنه‭ ‬أهم‭ ‬أمنية‭ ‬للشعوب‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تفاوت‭ ‬الأسعار‭ ‬الواضح‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬وأخرى،‭ ‬أو‭ ‬توافر‭ ‬سلع‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬وشحها‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أخرى،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬رقعة‭ ‬جغرافية‭ ‬واحدة،‭ ‬واجتماعاتنا‭ ‬ولجاننا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأوروبية‭ ‬والأمريكية‭ ‬وغيرها‭.. ‬مع‭ ‬تمنياتنا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬آلية‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬توصيات‭ ‬الاجتماع‭.‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬التوسعة‭ ‬والتطوير‭ ‬لمغسل‭ ‬مقبرة‭ ‬المحرق‭.. ‬وتحية‭ ‬خاصة‭ ‬للعم‭ ‬الفاضل‭ ‬أنور‭ ‬بوكمال‭ ‬‮«‬بوعبدالله‮»‬،‭ ‬والأخت‭ ‬الفاضلة‭ ‬هدى‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬أم‭ ‬خالد‮»‬،‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المغسل‭ ‬والإشراف‭ ‬عليه،‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬إلى‭ ‬الأخ‭ ‬أحمد‭ ‬الغريب‭ ‬مسؤول‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬والأخ‭ ‬الشيخ‭ ‬حمزة‭ ‬معاذ‭ ‬على‭ ‬دورهما‭ ‬المتميز‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬هناك‭ ‬مؤسسة‭ ‬مصرفية‭ ‬قانونية‭ ‬رسمية‭ ‬ومصرح‭ ‬بها،‭ ‬تقدم‭ ‬خدمة‭ ‬مجتمعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬فقط،‭ ‬أطلقت‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬سلفة‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدة‭ ‬المواطن‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬عبر‭ ‬تسديد‭ ‬فواتير‭ ‬وديون‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان،‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬أرباحها‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬بشكل‭ ‬مضاعف،‭ ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭.. ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تبادر‭ ‬مؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لمعالجة‭ ‬مسألة‭ ‬فواتير‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬الأمور‭ ‬هكذا‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬دون‭ ‬مساعدتهم،‭ ‬والوقوع‭ ‬في‭ ‬حفر‭ ‬وشباك‭ ‬الديون‭ ‬والمتاعب‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع؟