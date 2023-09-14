Friday, 15 September 2023 03:25 GMT

اجتماع ((بيت التجار الخليجي))

9/14/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

مع‭ ‬حجم‭ ‬وآثار‭ ‬الإعصار‭ ‬المدمر،‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬آلاف‭ ‬الضحايا،‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬شامل‭ ‬للمباني‭ ‬والممتلكات‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة،‭ ‬نسأل‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬ليبيا‭.. ‬وشكرا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬الإنساني‭ ‬العروبي‭ ‬الأصيل‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬والإغاثة‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مع‭ ‬التوجيه‭ ‬الكريم‭ ‬بالدعاء‭ ‬للإخوة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وليبيا،‭ ‬مع‭ ‬صلاة‭ ‬الغائب،‭ ‬في‭ ‬خطبة‭ ‬وصلاة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬تم‭ ‬إلزام‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬هناك‭ ‬بتقديم‭ ‬الماء‭ ‬المفلتر‭ ‬مجانا‭.. ‬ومنع‭ ‬العادة‭ ‬السيئة‭ ‬في‭ ‬إجبار‭ ‬الشخص‭ ‬باحتساب‭ ‬الماء‭ ‬في‭ ‬فاتورته،‭ ‬والمقدم‭ ‬في‭ ‬القناني‭ ‬المعبأة‭ ‬سواء‭ ‬قام‭ ‬بشرب‭ ‬الماء‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يشربه،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬لم‭ ‬يفتح‭ ‬القنينة‭..!! ‬فهل‭ ‬يتحقق‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬عندنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونقضي‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العادة‭ ‬السيئة‭..‬؟؟

اجتماع‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬التجار‭ ‬الخليجي‮»‬‭:‬

أبلغني‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الفاضل‭ ‬‮«‬عارف‭ ‬جمشير‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬مجالس‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية‭ ‬الخليجية‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬يستحق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬الإعلامي،‭ ‬والتحرك‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المبرمة،‭ ‬ودعم‭ ‬تأسيس‭ ‬صندوق‭ ‬تمويلي‭ ‬واستثماري‭ ‬خليجي‭ ‬مشترك‭.‬

إن‭ ‬التحديات‭ ‬الدولية‭ ‬المستجدة‭ ‬والتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السريعة،‭ ‬مثل‭ ‬الصراعات‭ ‬العسكرية،‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬والتضخم،‭ ‬والنقص‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬الامدادات‭ ‬وتقلبات‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬والغذاء،‭ ‬تستلزم‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬للتنسيق‭ ‬وتسريع‭ ‬العمل‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭.. ‬هكذا‭ ‬وصف‭ ‬الأمر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تأتي‭ ‬أهمية‭ ‬اجتماع‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬التجار‭ ‬الخليجي‮»‬‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لو‭ ‬تحقق‭ ‬فإنه‭ ‬أهم‭ ‬أمنية‭ ‬للشعوب‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تفاوت‭ ‬الأسعار‭ ‬الواضح‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬وأخرى،‭ ‬أو‭ ‬توافر‭ ‬سلع‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬وشحها‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أخرى،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬رقعة‭ ‬جغرافية‭ ‬واحدة،‭ ‬واجتماعاتنا‭ ‬ولجاننا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأوروبية‭ ‬والأمريكية‭ ‬وغيرها‭.. ‬مع‭ ‬تمنياتنا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬آلية‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬توصيات‭ ‬الاجتماع‭.‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬التوسعة‭ ‬والتطوير‭ ‬لمغسل‭ ‬مقبرة‭ ‬المحرق‭.. ‬وتحية‭ ‬خاصة‭ ‬للعم‭ ‬الفاضل‭ ‬أنور‭ ‬بوكمال‭ ‬‮«‬بوعبدالله‮»‬،‭ ‬والأخت‭ ‬الفاضلة‭ ‬هدى‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬أم‭ ‬خالد‮»‬،‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المغسل‭ ‬والإشراف‭ ‬عليه،‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬إلى‭ ‬الأخ‭ ‬أحمد‭ ‬الغريب‭ ‬مسؤول‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬والأخ‭ ‬الشيخ‭ ‬حمزة‭ ‬معاذ‭ ‬على‭ ‬دورهما‭ ‬المتميز‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬هناك‭ ‬مؤسسة‭ ‬مصرفية‭ ‬قانونية‭ ‬رسمية‭ ‬ومصرح‭ ‬بها،‭ ‬تقدم‭ ‬خدمة‭ ‬مجتمعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬فقط،‭ ‬أطلقت‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬سلفة‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدة‭ ‬المواطن‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬عبر‭ ‬تسديد‭ ‬فواتير‭ ‬وديون‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان،‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬أرباحها‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬بشكل‭ ‬مضاعف،‭ ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭.. ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تبادر‭ ‬مؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لمعالجة‭ ‬مسألة‭ ‬فواتير‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬الأمور‭ ‬هكذا‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬دون‭ ‬مساعدتهم،‭ ‬والوقوع‭ ‬في‭ ‬حفر‭ ‬وشباك‭ ‬الديون‭ ‬والمتاعب‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع؟

MENAFN14092023000055011008ID1107073608

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث