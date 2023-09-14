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انتشال مسنة على قيد الحياة بعد 72 ساعة من انهيار منزلها في درنة

9/14/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مسنة‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬بعد‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬انهيار‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬جراء‭ ‬الفيضانات‭. ‬

وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية،‭ ‬إن‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬المسنة‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تقطنه‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬العنوان‭ ‬الليبية،‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬فجرًا‭ ‬لمناطق‭ ‬معزولة‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬وأنقذت‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬المحاصرة‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬واجهت‭ ‬صعوبات‭ ‬أثناء‭ ‬دخولها‭ ‬أحياء‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬بسبب‭ ‬السيل‭ ‬ودمار‭ ‬الطرق‭ ‬والركام‭.‬

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