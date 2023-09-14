انتشال مسنة على قيد الحياة بعد 72 ساعة من انهيار منزلها في درنة
التاريخ
9/14/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت فرق الإنقاذ في ليبيا، فجر أمس الخميس، من العثور على مسنة على قيد الحياة بعد 72 ساعة على انهيار منزلها في مدينة درنة جراء الفيضانات.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن فرق الإنقاذ عثرت على المسنة في الطابق العلوي من المنزل الذي كانت تقطنه. وذكرت صحيفة العنوان الليبية، أن فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية تمكنت من الدخول فجرًا لمناطق معزولة في درنة وأنقذت عددا كبيرا من العائلات المحاصرة.
وأوضحت أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات أثناء دخولها أحياء مدينة درنة بسبب السيل ودمار الطرق والركام.
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