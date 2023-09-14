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حريق يدمر مئات المتاجر بسوق في بنجلاديش

9/14/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دمّر‭ ‬حريق‭ ‬هائل‭ ‬مئات‭ ‬المتاجر‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬بدكا‭ ‬عاصمة‭ ‬بنجلاديش،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬أو‭ ‬مصابين،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬أنّ‭ ‬الحريق‭ ‬شبّ‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬المحال‭ ‬أبوابها‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬ورجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬خلال‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭ ‬بعد‭ ‬انتشاره‭ ‬سريعا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬محمد‭ ‬بور،‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬كمية‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬القابلة‭ ‬للاشتعال‭ ‬مثل‭ ‬زيوت‭ ‬الطهي‭ ‬والبلاستيك‭. ‬

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬بإدارة‭ ‬الإطفاء‭ ‬بعدم‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬جراء‭ ‬الحريق،‭ ‬الذي‭ ‬ربما‭ ‬اندلع‭ ‬نتيجة‭ ‬ماس‭ ‬كهربائي‭. ‬وقال‭ ‬مالك‭ ‬متجر‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭: ‬‮«‬أسرتي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المتجر‭ ‬في‭ ‬عيشها،‭ ‬ماذا‭ ‬عساي‭ ‬أن‭ ‬أفعل‭ ‬الآن‭ ‬وقد‭ ‬أصبح‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬رمادا؟‮»‬‭. ‬ويشيع‭ ‬نشوب‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬دكا‭ ‬المكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وعادة‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬الجديدة‭ ‬إجراءات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة‭.‬

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