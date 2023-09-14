حريق يدمر مئات المتاجر بسوق في بنجلاديش

حريق يدمر مئات المتاجر بسوق في بنجلاديش
التاريخ
9/14/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دمّر حريق هائل مئات المتاجر في سوق بدكا عاصمة بنجلاديش، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين، لا سيّما أنّ الحريق شبّ في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس قبل أن تفتح المحال أبوابها. وقال مسؤولون إن قوات من الجيش ورجال الإطفاء سيطرت على الحريق خلال ست ساعات بعد انتشاره سريعا في سوق محمد بور، بسبب وجود كمية هائلة من المواد القابلة للاشتعال مثل زيوت الطهي والبلاستيك.
وأفاد مسؤول بإدارة الإطفاء بعدم سقوط ضحايا جراء الحريق، الذي ربما اندلع نتيجة ماس كهربائي. وقال مالك متجر لوسائل إعلام محلية: «أسرتي تعتمد على هذا المتجر في عيشها، ماذا عساي أن أفعل الآن وقد أصبح كل شيء رمادا؟». ويشيع نشوب الحرائق في دكا المكتظة بالسكان والتي شهدت طفرة في البناء في السنوات الأخيرة، وعادة لا تتوفر في المباني الجديدة إجراءات تتعلق بالسلامة.
MENAFN14092023000055011008ID1107073606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.