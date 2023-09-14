حريق يدمر مئات المتاجر بسوق في بنجلاديش

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬بإدارة‭ ‬الإطفاء‭ ‬بعدم‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬جراء‭ ‬الحريق،‭ ‬الذي‭ ‬ربما‭ ‬اندلع‭ ‬نتيجة‭ ‬ماس‭ ‬كهربائي‭. ‬وقال‭ ‬مالك‭ ‬متجر‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭: ‬‮«‬أسرتي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المتجر‭ ‬في‭ ‬عيشها،‭ ‬ماذا‭ ‬عساي‭ ‬أن‭ ‬أفعل‭ ‬الآن‭ ‬وقد‭ ‬أصبح‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬رمادا؟‮»‬‭. ‬ويشيع‭ ‬نشوب‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬دكا‭ ‬المكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وعادة‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬الجديدة‭ ‬إجراءات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة‭.‬