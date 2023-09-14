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لافتة المطعم الضخمة كادت تسحق رأسها

9/14/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كادت‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬لويزيانا‭ ‬الأمريكية‭ ‬تموت‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬لافتة‭ ‬سلسلة‭ ‬المطاعم‭ ‬الأمريكية‭ ‬للأكل‭ ‬المكسيكي‭ ‬‮«‬تاكو‭ ‬بيل‮»‬‭ ‬على‭ ‬سيارتها‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬عاصفة‭ ‬شديدة‭ ‬شهدتها‭ ‬الولاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وكانت‭ ‬السيدة‭ ‬تنتظر‭ ‬طعامها‭ ‬أمام‭ ‬المطعم‭ ‬عندما‭ ‬سقطت‭ ‬اللافتة‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي‭ ‬من‭ ‬سيارتها‭ ‬وسحقته‭ ‬بالكامل‭. ‬أصيبت‭ ‬المرأة‭ ‬بجرح‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬رأسها‭ ‬وتتلقى‭ ‬الآن‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬المحلي‭. ‬وقالت‭ ‬ماديسون‭ ‬دايلي‭ ‬ابنة‭ ‬السيدة‭ ‬إن‭ ‬والدتها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لاصطحاب‭ ‬إخوتها‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬لتناول‭ ‬الطعام‭. ‬وشهدت‭ ‬منطقة‭ ‬كراولي‭ ‬عواصف‭ ‬شديدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬وأعمدة‭ ‬الكهرباء‭ ‬بالمنطقة‭.‬

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