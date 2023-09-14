لافتة المطعم الضخمة كادت تسحق رأسها

لافتة المطعم الضخمة كادت تسحق رأسها
التاريخ
9/14/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كادت امرأة من ولاية لويزيانا الأمريكية تموت بعد سقوط لافتة سلسلة المطاعم الأمريكية للأكل المكسيكي «تاكو بيل» على سيارتها في أعقاب عاصفة شديدة شهدتها الولاية الأسبوع الماضي. وكانت السيدة تنتظر طعامها أمام المطعم عندما سقطت اللافتة على الجزء الخلفي من سيارتها وسحقته بالكامل. أصيبت المرأة بجرح طفيف في رأسها وتتلقى الآن العلاج في المستشفى المحلي. وقالت ماديسون دايلي ابنة السيدة إن والدتها كانت في طريقها لاصطحاب إخوتها من المدرسة عندما توقفت لتناول الطعام. وشهدت منطقة كراولي عواصف شديدة الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سقوط الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء بالمنطقة.
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