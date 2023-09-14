منتج يكشف امتلاكه 15 أغنية لم تذع من قبل لـ ((سميرة سعيد وميادة الحناوي))

أضاف‭ ‬محسن‭ ‬جابر‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬ ET ‭ ‬بالعربي‭: ‬ما‭ ‬أقدرش‭ ‬أبدا‭ ‬أهمل‭ ‬سميرة‭ ‬سعيد‭ ‬وميادة‭ ‬الحناوي،‭ ‬وسميرة‭ ‬سعيد‭ ‬لها‭ ‬عندي‭ ‬أكتر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬أغنية‭ ‬مسجلين‭ ‬ومنزلوش‭ ‬ولكن‭ ‬عايزين‭ ‬يُعاد‭ ‬الصياغة‭ ‬بتاعتهم‭ ‬علشان‭ ‬يواكبوا‭ ‬العصر‭.‬

وأضاف‭: ‬الفنانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬ميادة‭ ‬الحناوي‭ ‬لها‭ ‬عندي‭ ‬فوق‭ ‬الـ‭ ‬4‭ ‬أغاني‭ ‬منزلوش‭ ‬لـ‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬ومحمد‭ ‬سلطان‭ ‬ومحمد‭ ‬الموجي،‭ ‬وبرضو‭ ‬محتاجين‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬موسيقية،‭ ‬وعلشان‭ ‬ده‭ ‬يحصل‭ ‬لازم‭ ‬ميادة‭ ‬تيجي‭ ‬مصر‭ ‬وده‭ ‬هيحصل‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬قريبًا‭.‬

وأضاف‭ ‬محسن‭ ‬جابر‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يقصر‭ ‬في‭ ‬حقوقهن‭ ‬الفنية،‭ ‬قائلًا‭: ‬أنا‭ ‬مش‭ ‬مُقصر‭ ‬معاهم‭ ‬ولكن‭ ‬الظروف‭ ‬اللي‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬خدمات‭ ‬فنية‭.‬