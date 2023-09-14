منتج يكشف امتلاكه 15 أغنية لم تذع من قبل لـ ((سميرة سعيد وميادة الحناوي))

منتج يكشف امتلاكه 15 أغنية لم تذع من قبل لـ ((سميرة سعيد وميادة الحناوي))
التاريخ
9/14/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف المنتج محسن جابر عن امتلاكه 11 أغنية لم تطرح من قبل للنجمة المغربية سميرة سعيد، وأربع أغنيات للنجمة السورية ميادة الحناوي، لافتا إلى أن الأغنيات من ألحان أساطير الموسيقى مثل بليغ حمدي ومحمد الموجي ومحمد سلطان، وأشار إلى احتمال طرح أغاني ميادة بعد مراجعتها وتحديثها، ولكن لم يكشف مصير أغنيات سميرة سعيد.
أضاف محسن جابر في لقائه مع برنامج ET بالعربي: ما أقدرش أبدا أهمل سميرة سعيد وميادة الحناوي، وسميرة سعيد لها عندي أكتر من 11 أغنية مسجلين ومنزلوش ولكن عايزين يُعاد الصياغة بتاعتهم علشان يواكبوا العصر.
وأضاف: الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي لها عندي فوق الـ 4 أغاني منزلوش لـ بليغ حمدي ومحمد سلطان ومحمد الموجي، وبرضو محتاجين إعادة صياغة موسيقية، وعلشان ده يحصل لازم ميادة تيجي مصر وده هيحصل إن شاء الله قريبًا.
وأضاف محسن جابر أنه لم يقصر في حقوقهن الفنية، قائلًا: أنا مش مُقصر معاهم ولكن الظروف اللي حالت دون أن نقدم خدمات فنية.
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