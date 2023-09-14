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أرشيف الفنبليغ حمدي.. موسيقار أبدع في السينما المصرية

9/14/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يُعد‭ ‬الفنان‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الملحنين‭ ‬والموسيقيين‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الموسيقيين‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بتطوير‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬تعاون‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬بكافة‭ ‬أرجاء‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬المحيط‭ ‬إلى‭ ‬الخليج؛‭ ‬مثل‭ ‬أم‭ ‬كلثوم،‭ ‬طلال‭ ‬مداح،‭ ‬صباح،‭ ‬عبدالحليم‭ ‬حافظ،‭ ‬وديع‭ ‬الصافي،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬الآخرين،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬والأصوات‭ ‬الجديدة‭.‬

بليغ‭ ‬وبداية‭ ‬رحلته‭ ‬مع‭ ‬الموسيقى

كانت‭ ‬بدايته‭ ‬مع‭ ‬الموسيقى‭ ‬منذ‭ ‬طفولته‭ ‬حينما‭ ‬تعلم‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬العود‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬عمره‭. ‬طلب‭ ‬من‭ ‬والده‭ ‬شراء‭ ‬آلة‭ ‬عود‭ ‬له،‭ ‬وحاول‭ ‬دراسة‭ ‬الموسيقى‭ ‬والالتحاق‭ ‬بمعهد‭ ‬فؤاد‭ ‬الأول‭ ‬للموسيقى‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رفضه‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬صغر‭ ‬سنه‭. ‬وجاءت‭ ‬بدايته‭ ‬الحقيقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬بالغناء‭ ‬والتلحين‭ ‬بالبرنامج‭ ‬الإذاعي‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬ساعة‭ ‬لقلبك‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تعاون‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الألحان‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬نصر‭ ‬فون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يمتلكها‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬فوزي‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬شهرته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الألحان‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬كوكب‭ ‬الشرق‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬وكل‭ ‬مطربي‭ ‬زمن‭ ‬الفن‭ ‬الجميل‭ ‬والأجيال‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬تميز‭ ‬بشكلٍ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬التصويرية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬وبشكلٍ‭ ‬أدق‭ ‬ظهرت‭ ‬عبقريته‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬ألحان‭ ‬لبعض‭ ‬الجمل‭ ‬الحوارية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية،‭ ‬التي‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬شيء‭ ‬من‭ ‬الخوف‮»‬‭ ‬بطولة‭ ‬الفنانة‭ ‬شادية‭ ‬والذي‭ ‬تعاون‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مع‭ ‬الشاعر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الأبنودي‭ ‬حيث‭ ‬تميزت‭ ‬ألحان‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بكورال‭ ‬يسرد‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬قالب‭ ‬موسيقي‭. ‬كما‭ ‬تعاون‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الفنانين‭ ‬مثل‭ ‬إسماعيل‭ ‬ياسين‭ ‬بأفلام‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬عيون‭ ‬جريئة‮»‬،‭ ‬‮«‬المليونير‭ ‬الفقير‮»‬،‭ ‬والعندليب‭ ‬الأسمر‭ ‬عبدالحليم‭ ‬حافظ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬منها‭ ‬‮«‬الوسادة‭ ‬الخالية‮»‬،‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬من‭ ‬عمري‮»‬‭ ‬و«أبي‭ ‬فوق‭ ‬الشجرة‮»‬‭. ‬وشهد‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬المميز‭ ‬بموسيقى‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬نوعية‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬الألحان‭ ‬والأغنيات،‭ ‬فنرى‭ ‬تقديمه‭ ‬ألحان‭ ‬الفيلم‭ ‬الديني‭ ‬‮«‬الشيماء‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬المسرح‭ ‬نجد‭ ‬ألحانه‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬‮«‬ريا‭ ‬وسكينة‮»‬‭ ‬و«مدرسة‭ ‬المشاغبين‮»‬‭.‬

خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬فنية‭ ‬وموسيقية‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الأربعين‭ ‬عاماً‭ ‬ألَّف‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬الموسيقى‭ ‬التصويرية‭ ‬ووضع‭ ‬الألحان‭ ‬لما‭ ‬يتجاوز‭ ‬الـ100‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السينما‭ ‬والدراما‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والإذاعية‭ ‬والمسرح،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬لحنه‭ ‬لمئات‭ ‬الأغنيات‭ ‬لكبار‭ ‬المطربين‭ ‬بأجيال‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرحل‭ ‬عن‭ ‬عالمنا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬عن‭ ‬عمرٍ‭ ‬ناهز‭ ‬الـ62‭ ‬عاماً‭.‬

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