أرشيف الفنبليغ حمدي.. موسيقار أبدع في السينما المصرية

أرشيف الفنبليغ حمدي.. موسيقار أبدع في السينما المصرية
التاريخ
9/14/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يُعد الفنان بليغ حمدي واحداً من كبار الملحنين والموسيقيين في مصر والوطن العربي، وكان من أبرز الموسيقيين الذين قاموا بتطوير الموسيقى العربية بشكلٍ عام، حيث تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من المطربين بكافة أرجاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج؛ مثل أم كلثوم، طلال مداح، صباح، عبدالحليم حافظ، وديع الصافي، والكثير من المطربين الآخرين، كما كان له دور كبير في اكتشاف عدد من المطربين والأصوات الجديدة.
بليغ وبداية رحلته مع الموسيقى
كانت بدايته مع الموسيقى منذ طفولته حينما تعلم العزف على العود وهو في الثامنة من عمره. طلب من والده شراء آلة عود له، وحاول دراسة الموسيقى والالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى إلا أنه تم رفضه نظراً إلى صغر سنه. وجاءت بدايته الحقيقية من خلال مشاركته بالغناء والتلحين بالبرنامج الإذاعي الشهير «ساعة لقلبك». كما تعاون بالعديد من الألحان مع شركة «نصر فون» التي كان يمتلكها الفنان محمد فوزي.
على الرغم من شهرته الكبيرة في مجال الألحان للعديد من المطربين على رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم وكل مطربي زمن الفن الجميل والأجيال التي جاءت بعد ذلك، فإن بليغ حمدي تميز بشكلٍ كبير في الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية وبشكلٍ أدق ظهرت عبقريته الحقيقية في وضع ألحان لبعض الجمل الحوارية في تلك الأعمال الفنية، التي يأتي من أبرزها فيلم «شيء من الخوف» بطولة الفنانة شادية والذي تعاون من خلاله مع الشاعر عبدالرحمن الأبنودي حيث تميزت ألحان بليغ حمدي بالاستعانة بكورال يسرد أحداث الفيلم في قالب موسيقي. كما تعاون بليغ حمدي في السينما مع عدد من كبار الفنانين مثل إسماعيل ياسين بأفلام «أبو عيون جريئة»، «المليونير الفقير»، والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ في عدد من الأفلام السينمائية منها «الوسادة الخالية»، «يوم من عمري» و«أبي فوق الشجرة». وشهد هذا التنوع المميز بموسيقى بليغ حمدي بأنه لم يتوقف عند تقديم نوعية محددة من الألحان والأغنيات، فنرى تقديمه ألحان الفيلم الديني «الشيماء»، وعلى مستوى المسرح نجد ألحانه المميزة في «ريا وسكينة» و«مدرسة المشاغبين».
خلال مسيرة فنية وموسيقية امتدت إلى ما يقارب الأربعين عاماً ألَّف بليغ حمدي الموسيقى التصويرية ووضع الألحان لما يتجاوز الـ100 عمل فني ما بين السينما والدراما التلفزيونية والإذاعية والمسرح، فضلاً عن لحنه لمئات الأغنيات لكبار المطربين بأجيال مختلفة على مستوى الوطن العربي، قبل أن يرحل عن عالمنا في يوم 12 سبتمبر عام 1993 عن عمرٍ ناهز الـ62 عاماً.
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