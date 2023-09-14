أبهرونا لسنوات بأدائهم الخيالي ومواهبهم الفذّة.. نجوم ومشاهير ((سبتمبر))

وُلِدَ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭ ‬والفنانين‭ ‬الموهوبين،‭ ‬والشخصيات‭ ‬المعروفة‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬يمتلكون‭ ‬موهبة‭ ‬خلَّاقة‭ ‬وقدرات‭ ‬فنية‭ ‬مذهلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشهر؛‭ ‬فقد‭ ‬أمتعونا‭ ‬سنوات‭ ‬بأفلامهم‭ ‬السينمائية‭ ‬وأعمالهم‭ ‬الفنية‭ ‬وعروضهم‭ ‬التلفزيونية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬النجوم‭ ‬الذين‭ ‬ولدوا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭: ‬