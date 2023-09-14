أبهرونا لسنوات بأدائهم الخيالي ومواهبهم الفذّة.. نجوم ومشاهير ((سبتمبر))

أبهرونا لسنوات بأدائهم الخيالي ومواهبهم الفذّة.. نجوم ومشاهير ((سبتمبر))
التاريخ
9/14/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يبدو أن شهر سبتمبر يمتلك سحرًا خاصًا يمنحه لمواليده؛ إذ يضم أشهر الأسماء العالمية التي أبهرتنا سنوات بأدائها الخيالي وموهبتها الفذَّة، والتي تنتمي لبرجي العذراء والميزان وتتقاسم الأضواء والنجومية وحب الجمهور.
وُلِدَ العديد من أشهر النجوم العالميين والفنانين الموهوبين، والشخصيات المعروفة ممن لا يمكننا الشك في أنهم يمتلكون موهبة خلَّاقة وقدرات فنية مذهلة في هذا الشهر؛ فقد أمتعونا سنوات بأفلامهم السينمائية وأعمالهم الفنية وعروضهم التلفزيونية.
ومن بين النجوم الذين ولدوا في شهر سبتمبر:
MENAFN14092023000055011008ID1107073602
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.