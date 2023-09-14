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سان جرمان يستضيف نيس في الجولة الخامسة

9/14/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيكون‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برينس‭ ‬مسرحًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬لم‭ ‬يخسرا‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬نظيره‭ ‬نيس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭. ‬وكان‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬أنهى‭ ‬مبارياته‭ ‬قبل‭ ‬العطلة‭ ‬الدولية‭ ‬بفوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬ليون‭ ‬4‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬تغلب‭ ‬نيس‭ ‬على‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭ ‬محققاً‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭. ‬ويعوّل‭ ‬إنريكي‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬مهزوزة‭ ‬بتعادلين‭ ‬متتاليين‭ ‬أمام‭ ‬لوريان‭ ‬وتولوز،‭ ‬متسلحاً‭ ‬أيضاً‭ ‬بتسجيله‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين،‭ ‬ليؤكد‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬والذهاب‭ ‬بعيدًا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬يبقى‭ ‬لقبها‭ ‬عصياً‭ ‬عليه‭. ‬وقال‭ ‬إنريكي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ليون‭: ‬‮«‬لديّ‭ ‬فريق‭ ‬كبير‭ ‬جدًا‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬مدربًا‭ ‬لفريق‭ ‬كبير‭ ‬جدًا‭. ‬لقد‭ ‬رأينا‭ ‬أن‭ ‬المدربين‭ ‬السابقين‭ ‬لم‭ ‬يبقوا‭ ‬بالضرورة‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬أريده‭ ‬هو‭ ‬البقاء‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النادي‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مسرور‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬انطباع‭ ‬بأنني‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬فريق‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬مع‭ ‬ناد‭ ‬يثق‭ ‬بي‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬أرد‭ ‬كل‭ ‬ثقته‭. ‬أنا‭ ‬أدير‭ ‬مجموعتي‭ ‬بأفضل‭ ‬شكل‭ ‬ممكن‭ ‬وأسعى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‮»‬‭. ‬ويحتل‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حاليًا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬موناكو‭ ‬المتصدر‭ ‬بـ10‭ ‬نقاط،‭ ‬علمًا‭ ‬أنّ‭ ‬فريق‭ ‬الإمارة‭ ‬سجّل‭ ‬13‭ ‬هدفًا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ليتفوّق‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

لكن‭ ‬تحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬مشاركة‭ ‬النجم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬صاحب‭ ‬الهدفين‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬ليون،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬بقائه‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬أمام‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بها‭ ‬الأخيرة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬ودية،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتضح‭ ‬مدى‭ ‬قوة‭ ‬الإصابة‭. ‬كما‭ ‬يخشى‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬خسارة‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الإسباني‭ ‬الدولي‭ ‬ماركو‭ ‬أسينسيو‭ ‬لفترة‭ ‬ليست‭ ‬بقصيرة،‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬إسبانيا‭ ‬وجورجيا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬أسينسيو‭ ‬ضربة‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬لتُثار‭ ‬شكوك‭ ‬حيال‭ ‬غيابه‭ ‬لـ«أسابيع‭ ‬عدّة‮»‬‭. ‬


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