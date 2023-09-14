سان جرمان يستضيف نيس في الجولة الخامسة

وأكّد‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مسرور‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬انطباع‭ ‬بأنني‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬فريق‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬مع‭ ‬ناد‭ ‬يثق‭ ‬بي‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬أرد‭ ‬كل‭ ‬ثقته‭. ‬أنا‭ ‬أدير‭ ‬مجموعتي‭ ‬بأفضل‭ ‬شكل‭ ‬ممكن‭ ‬وأسعى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‮»‬‭. ‬ويحتل‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حاليًا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬موناكو‭ ‬المتصدر‭ ‬بـ10‭ ‬نقاط،‭ ‬علمًا‭ ‬أنّ‭ ‬فريق‭ ‬الإمارة‭ ‬سجّل‭ ‬13‭ ‬هدفًا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ليتفوّق‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

لكن‭ ‬تحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬مشاركة‭ ‬النجم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬صاحب‭ ‬الهدفين‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬ليون،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬بقائه‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬أمام‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بها‭ ‬الأخيرة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬ودية،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتضح‭ ‬مدى‭ ‬قوة‭ ‬الإصابة‭. ‬كما‭ ‬يخشى‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬خسارة‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الإسباني‭ ‬الدولي‭ ‬ماركو‭ ‬أسينسيو‭ ‬لفترة‭ ‬ليست‭ ‬بقصيرة،‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬إسبانيا‭ ‬وجورجيا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬أسينسيو‭ ‬ضربة‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬لتُثار‭ ‬شكوك‭ ‬حيال‭ ‬غيابه‭ ‬لـ«أسابيع‭ ‬عدّة‮»‬‭. ‬



