سان جرمان يستضيف نيس في الجولة الخامسة
التاريخ
9/14/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيكون ملعب بارك دي برينس مسرحًا لمواجهة بين فريقين لم يخسرا بعد هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث يستضيف باريس سان جرمان حامل اللقب نظيره نيس الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة. وكان فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي أنهى مبارياته قبل العطلة الدولية بفوز ساحق على ليون 4-1، فيما تغلب نيس على ستراسبورغ بثنائية نظيفة محققاً فوزه الأول هذا الموسم بعد ثلاثة تعادلات. ويعوّل إنريكي على مواصلة نغمة الانتصارات بعد بداية مهزوزة بتعادلين متتاليين أمام لوريان وتولوز، متسلحاً أيضاً بتسجيله سبعة أهداف في آخر مباراتين، ليؤكد فريق العاصمة رغبته في الحفاظ على عرش الدوري الفرنسي والذهاب بعيدًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يبقى لقبها عصياً عليه. وقال إنريكي بعد الفوز على ليون: «لديّ فريق كبير جدًا ومن الصعب أن أكون مدربًا لفريق كبير جدًا. لقد رأينا أن المدربين السابقين لم يبقوا بالضرورة فترة طويلة ولكن ما أريده هو البقاء فترة طويلة في هذا النادي».
وأكّد في المؤتمر الصحفي أنه «مسرور للغاية»، مضيفاً: «لدي انطباع بأنني على رأس فريق فريد من نوعه، مع ناد يثق بي بنسبة 100 % ، وآمل أن أرد كل ثقته. أنا أدير مجموعتي بأفضل شكل ممكن وأسعى الآن إلى تحقيق النتائج». ويحتل سان جرمان حاليًا المركز الثاني في الترتيب برصيد ثماني نقاط خلف موناكو المتصدر بـ10 نقاط، علمًا أنّ فريق الإمارة سجّل 13 هدفًا حتى الآن ليتفوّق على هجوم سان جرمان.
لكن تحوم الشكوك حيال مشاركة النجم كيليان مبابي صاحب الهدفين في المواجهة السابقة أمام ليون، وذلك بعد بقائه على دكة البدلاء خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ألمانيا التي فازت بها الأخيرة 2-1 في مباراة دولية ودية، وذلك بسبب مشكلة في الركبة من دون أن تتضح مدى قوة الإصابة. كما يخشى فريق العاصمة خسارة لاعب وسطه الإسباني الدولي ماركو أسينسيو لفترة ليست بقصيرة، بعد خروجه في الشوط الأول من مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس أوروبا 2024، حيث تلقى أسينسيو ضربة في قدمه لتُثار شكوك حيال غيابه لـ«أسابيع عدّة».
MENAFN14092023000055011008ID1107073601
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.