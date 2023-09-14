الشقيقان مجتبى وعبدالله الزيمور ينتقلان إلى النجمة

الشقيقان مجتبى وعبدالله الزيمور ينتقلان إلى النجمة
التاريخ
9/14/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انتقل الشقيقان مجتبى وعبدالله الزيمور للعب في صفوف الفريق الأول لكرة اليد بنادي النجمة لثلاثة مواسم بدءًا من الموسم القادم 2023/2024 قادمين من نادي الشباب. وذكر نادي النجمة في حسابه الخاص على مواقع التواصل الإلكتروني «انستغرام» أن النادي ضم مجتبى وعبدالله الزيمور إلى الفريق الأول بشكل رسمي لثلاثة مواسم.
ويسعى القائمون على اللعبة في نادي النجمة حامل لقبي دوري خالد بن حمد وكأس الاتحاد لكرة اليد من خلال مثل هذه التعاقدات المهمة إلى تعزيز بعض الجوانب الفنية والمراكز المهمة ومتابعة مشوار نجاحه وتميزه على مدى المواسم الأربعة الأخيرة، إضافة إلى أهمية تأكيد موقعه ومكانته كمنافس أبرز في المسابقات المحلية وكذلك الخليجية والآسيوية.
وسبق أن انتقل إلى الفريق الأول لكرة اليد بنادي النجمة حارس المرمى الشهير علي خميس للعب كذلك في صفوفه بدءًا من الموسم القادم، وقد التحق اللاعب علي خميس الذي بدأ مشواره مع النادي الأهلي بفريق النجمة قادما إليه من نادي الاتفاق، ومن أولى مهام علي خميس تغطية النقص في حراسة مرمى الفريق النجماوي الذي تركه رحيل حارس مرماه الدولي محمد عبدالحسين الذي انتقل للعب في فريق الخليج السعودي، وفي المقابل ستكون أمام الشقيقين الزيمور مهمة الدعم الفني المطلوب.
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