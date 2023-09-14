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الشقيقان مجتبى وعبدالله الزيمور ينتقلان إلى النجمة

9/14/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انتقل‭ ‬الشقيقان‭ ‬مجتبى‭ ‬وعبدالله‭ ‬الزيمور‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬لثلاثة‭ ‬مواسم‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023/2024‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭. ‬وذكر‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬انستغرام‮»‬‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬ضم‭ ‬مجتبى‭ ‬وعبدالله‭ ‬الزيمور‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬لثلاثة‭ ‬مواسم‭.‬

ويسعى‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬حامل‭ ‬لقبي‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التعاقدات‭ ‬المهمة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والمراكز‭ ‬المهمة‭ ‬ومتابعة‭ ‬مشوار‭ ‬نجاحه‭ ‬وتميزه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تأكيد‭ ‬موقعه‭ ‬ومكانته‭ ‬كمنافس‭ ‬أبرز‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬وكذلك‭ ‬الخليجية‭ ‬والآسيوية‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الشهير‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬للعب‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬القادم،‭ ‬وقد‭ ‬التحق‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بفريق‭ ‬النجمة‭ ‬قادما‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق،‭ ‬ومن‭ ‬أولى‭ ‬مهام‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬تغطية‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬حراسة‭ ‬مرمى‭ ‬الفريق‭ ‬النجماوي‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬رحيل‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬ستكون‭ ‬أمام‭ ‬الشقيقين‭ ‬الزيمور‭ ‬مهمة‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬المطلوب‭.‬

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