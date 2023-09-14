الشقيقان مجتبى وعبدالله الزيمور ينتقلان إلى النجمة

ويسعى‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬حامل‭ ‬لقبي‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التعاقدات‭ ‬المهمة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والمراكز‭ ‬المهمة‭ ‬ومتابعة‭ ‬مشوار‭ ‬نجاحه‭ ‬وتميزه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تأكيد‭ ‬موقعه‭ ‬ومكانته‭ ‬كمنافس‭ ‬أبرز‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬وكذلك‭ ‬الخليجية‭ ‬والآسيوية‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الشهير‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬للعب‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬القادم،‭ ‬وقد‭ ‬التحق‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بفريق‭ ‬النجمة‭ ‬قادما‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق،‭ ‬ومن‭ ‬أولى‭ ‬مهام‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬تغطية‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬حراسة‭ ‬مرمى‭ ‬الفريق‭ ‬النجماوي‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬رحيل‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬ستكون‭ ‬أمام‭ ‬الشقيقين‭ ‬الزيمور‭ ‬مهمة‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬المطلوب‭.‬