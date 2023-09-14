سموه أشاد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقينخالد بن حمد يستقبل وزير الشباب والرياضة المصري

سموه أشاد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقينخالد بن حمد يستقبل وزير الشباب والرياضة المصري
التاريخ
9/14/2023 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الد. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية.
رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالدكتور أشرف صبحي في بلده الثاني مملكة البحرين، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونوه سموه بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وثيقة في شتى المجالات، وبالأخص المجالين الشبابي والرياضي، معربا عن أمله في تطوير تلك العلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون البناء بما يلبي تطلعات وطموحات الشباب في كلا البلدين.
وبحث سموه مع وزير الشباب والرياضة المصري سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في الجانبين الشبابي والرياضي عبر تبادل الخبرات والزيارات وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المشتركة.
من جانبه أعرب الد. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال منوها بالروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كما أشاد بالنجاحات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على الصعيدين الشبابي والرياضي، متمنيا للمملكة قيادة وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار.
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