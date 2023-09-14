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سموه أشاد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقينخالد بن حمد يستقبل وزير الشباب والرياضة المصري

9/14/2023 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الد‭. ‬أشرف‭ ‬صبحي‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالدكتور‭ ‬أشرف‭ ‬صبحي‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬يربط‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وبالأخص‭ ‬المجالين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬وطموحات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭.‬

وبحث‭ ‬سموه‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬المصري‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والزيارات‭ ‬وتفعيل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬المشتركة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الد‭. ‬أشرف‭ ‬صبحي‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الضيافة‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬منوها‭ ‬بالروابط‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالنجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي،‭ ‬متمنيا‭ ‬للمملكة‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬


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