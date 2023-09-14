Friday, 15 September 2023 03:24 GMT

حرية الرأي والتعبير مكفولة شريطة الالتزام بالقانون.. حبس ((مغردة)) متهمة بإهانة شخص موضع تمجيد لدى أهل ملة

9/14/2023 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرحت‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أمرت‭ ‬بحبس‭ ‬متهمة‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭ ‬لنشرها‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬بأحد‭ ‬برامج‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تتضمن‭ ‬تعريضاً‭ ‬وإهانة‭ ‬لشخص‭ ‬موضع‭ ‬تمجيد‭ ‬لدى‭ ‬أهل‭ ‬ملة‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬مفاده‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقاطع‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬المتهمة‭ ‬الالكتروني‭ ‬المتاح‭ ‬للعامة‭ ‬والذي‭ ‬يتابعه‭ ‬حوالي‭ ‬مليون‭ ‬متابع،‭ ‬وتضمنت‭ ‬تلك‭ ‬المقاطع‭ ‬المنشورة‭ ‬ما‭ ‬يُشكّل‭ ‬مساساً‭ ‬وتعريضاً‭ ‬بشخص‭ ‬يعدّ‭ ‬موضع‭ ‬تمجيد‭ ‬لدى‭ ‬أهل‭ ‬ملة‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمة‭ ‬وواجهتها‭ ‬بما‭ ‬تضمنته‭ ‬تلك‭ ‬المقاطع‭ ‬المسجلة‭ ‬من‭ ‬إساءة‭ ‬وإهانة،‭ ‬فأقرت‭ ‬بنشرها‭ ‬تلك‭ ‬المقاطع،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بحبسها‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬احتياطياً،‭ ‬وجار‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭.‬

وأشارت‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬للأفراد‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬بكل‭ ‬حرية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المختلفة‭ ‬شريطة‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬الدستور‭ ‬ونصوص‭ ‬القانون،‭ ‬معولةً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬إدراك‭ ‬مستخدمي‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬لما‭ ‬كفله‭ ‬الدستور‭ ‬من‭ ‬واجبات،‭ ‬أبرزها‭ ‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬الأديان‭ ‬والمذاهب‭ ‬المختلفة‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بمقدساتهم‭ ‬وشعائرهم‭ ‬مما‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬التجريم‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الحبس‭ ‬والغرامة‭.‬

MENAFN14092023000055011008ID1107073597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث