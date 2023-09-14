حرية الرأي والتعبير مكفولة شريطة الالتزام بالقانون.. حبس ((مغردة)) متهمة بإهانة شخص موضع تمجيد لدى أهل ملة

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬مفاده‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقاطع‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬المتهمة‭ ‬الالكتروني‭ ‬المتاح‭ ‬للعامة‭ ‬والذي‭ ‬يتابعه‭ ‬حوالي‭ ‬مليون‭ ‬متابع،‭ ‬وتضمنت‭ ‬تلك‭ ‬المقاطع‭ ‬المنشورة‭ ‬ما‭ ‬يُشكّل‭ ‬مساساً‭ ‬وتعريضاً‭ ‬بشخص‭ ‬يعدّ‭ ‬موضع‭ ‬تمجيد‭ ‬لدى‭ ‬أهل‭ ‬ملة‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمة‭ ‬وواجهتها‭ ‬بما‭ ‬تضمنته‭ ‬تلك‭ ‬المقاطع‭ ‬المسجلة‭ ‬من‭ ‬إساءة‭ ‬وإهانة،‭ ‬فأقرت‭ ‬بنشرها‭ ‬تلك‭ ‬المقاطع،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بحبسها‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬احتياطياً،‭ ‬وجار‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭.‬

وأشارت‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬للأفراد‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬بكل‭ ‬حرية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المختلفة‭ ‬شريطة‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬الدستور‭ ‬ونصوص‭ ‬القانون،‭ ‬معولةً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬إدراك‭ ‬مستخدمي‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬لما‭ ‬كفله‭ ‬الدستور‭ ‬من‭ ‬واجبات،‭ ‬أبرزها‭ ‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬الأديان‭ ‬والمذاهب‭ ‬المختلفة‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بمقدساتهم‭ ‬وشعائرهم‭ ‬مما‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬التجريم‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الحبس‭ ‬والغرامة‭.‬