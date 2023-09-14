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شرطة المطار تنفذ تمريناً افتراضيا لقياس الجاهزية وسرعة الاستجابة

9/14/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬تمريناً‭ ‬افتراضياً‭ ‬بمبنى‭ ‬المطار،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬قوة‭ ‬الأمن‭ ‬الخاصة،‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وجناح‭ ‬الأثر‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬العقيد‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬الهتيمي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لأمن‭ ‬المنافذ‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬التمارين‭ ‬الافتراضية‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لتأكيد‭ ‬الجاهزية‭ ‬العامة‭ ‬والاستعداد‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬حالة‭ ‬طارئة‭ ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أمنها‭ ‬وسلامتها‭ ‬وتأمين‭ ‬حركة‭ ‬السفر،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التمرين‭ ‬استهدف‭ ‬تقييم‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬والتعامل‭ ‬بكل‭ ‬احترافية‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬حادثة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬حدث‭ ‬طارئ‭.‬

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