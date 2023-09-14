شرطة المطار تنفذ تمريناً افتراضيا لقياس الجاهزية وسرعة الاستجابة

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬العقيد‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬الهتيمي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لأمن‭ ‬المنافذ‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬التمارين‭ ‬الافتراضية‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لتأكيد‭ ‬الجاهزية‭ ‬العامة‭ ‬والاستعداد‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬حالة‭ ‬طارئة‭ ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أمنها‭ ‬وسلامتها‭ ‬وتأمين‭ ‬حركة‭ ‬السفر،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التمرين‭ ‬استهدف‭ ‬تقييم‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬والتعامل‭ ‬بكل‭ ‬احترافية‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬حادثة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬حدث‭ ‬طارئ‭.‬