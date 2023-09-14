بـوتـيـن وكـيـم جـونـغ أون يـتـبـادلان البنادق كهدايا

‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اعلان‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬رسميا‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬محتمل‭ ‬لتسليم‭ ‬معدات‭ ‬او‭ ‬تعاون‭ ‬عسكري‭ ‬بين‭ ‬النظامين‭ ‬المعزولين‭ ‬الخاضعين‭ ‬لعقوبات‭ ‬دولية‭. ‬وأفاد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬الصحافيين‭ ‬بأن‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬أعطى‭ (‬كيم‭) ‬بندقية‭ ‬من‭ ‬إنتاجنا‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬نوعية‭. ‬تلقى‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬بندقية‭ ‬مصنوعة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬أهدى‭ ‬كيم‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬قفازا‭ ‬يعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬بزة‭ ‬فضاء‭ ‬استُخدمت‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬مرّات‭ ‬عدة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الرسمية‭ ‬إنّه‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬القمّة‭ ‬‮«‬دعا‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭-‬أون‭ ‬بوتين‭ ... ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الشعبية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يجده‭ ‬مناسبا‮»‬‭. ‬وأكّدت‭ ‬الوكالة‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬قبِل‭ ‬الدعوة‭ ‬بكلّ‭ ‬سرور‭ ‬وجدّد‭ ‬تأكيد‭ ‬رغبته‭ ‬الراسخة‭ ‬بالمضيّ‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الشعبية‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬اعطاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭. ‬

الاربعاء‭ ‬أعلن‭ ‬بوتين‭ ‬ان‭ ‬كيم‭ ‬سيتوجه‭ ‬الى‭ ‬كومسومولسك‭ ‬في‭ ‬اقصى‭ ‬الشرق‭ ‬الروسي‭ ‬لزيارة‭ ‬مصانع‭ ‬تنتج‭ ‬معدات‭ ‬طيران‭ ‬‮«‬مدنية‭ ‬وعسكرية‮»‬‭. ‬سيحضر‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬عرضا‮»‬‭ ‬لقوات‭ ‬البحرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬في‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭.

‬وفي‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬عرضت‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬إرسال‭ ‬رائد‭ ‬فضاء‭ ‬كوري‭ ‬شمالي‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالات‭ ‬الروسية‭. ‬وإذا‭ ‬حصل‭ ‬ذلك،‭ ‬سيكون‭ ‬أول‭ ‬كوري‭ ‬شمالي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مدار‭ ‬الأرض،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تسعى‭ ‬الدولة‭ ‬المنعزلة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬برامجها‭ ‬الفضائية‭. ‬

والأربعاء،‭ ‬أكّد‭ ‬كيم‭ ‬لبوتين‭ ‬ثقته‭ ‬بأن‭ ‬موسكو‭ ‬ستحقق‭ ‬‮«‬نصرا‭ ‬كبيرا‮»‬‭ ‬على‭ ‬أعدائها،‭ ‬فيما‭ ‬تتواصل‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنّها‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بـ«بتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬مستقبلا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬بيونج‭ ‬يانج،‭ ‬متحدّثا‭ ‬أمام‭ ‬الصحافة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إمكانات‮»‬‭ ‬تعاون‭ ‬عسكري‭ ‬رغم‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بسبب‭ ‬برامجها‭ ‬النووية‭ ‬والصاروخية‭. ‬

وأعرب‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬عن‭ ‬استعداده‭ ‬لأن‭ ‬يطور‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬للأعوام‭ ‬المئة‭ ‬المقبلة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬مستقرة‭ ‬و«موجهة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الكورية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬ندد‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بـ«اتفاق‭ ‬الشيطان‮»‬‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وبيونج‭ ‬يانج،‭ ‬فيما‭ ‬حذّرت‭ ‬طوكيو‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬أيّ‭ ‬‮«‬انتهاك‮»‬‭ ‬للعقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬والتي‭ ‬تمنعها‭ ‬من‭ ‬إبرام‭ ‬صفقات‭ ‬أسلحة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬اليابانية‭ ‬يوكو‭ ‬كاميكاوا‭ ‬للصحافيين‭ ‬إن‭ ‬طوكيو‭ ‬‮«‬تتابع‭ ‬بقلق‮»‬‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وبيونج‭ ‬يانج،‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬‮«‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تؤدّي‭ ‬إلى‭ ‬انتهاك‭ ‬للحظر‭ ‬المفروض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬إبرام‭ ‬أيّ‭ ‬صفقة‭ ‬متعلّقة‭ ‬بالأسلحة‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‮»‬‭. ‬