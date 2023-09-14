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من سجنها في طهران.. الناشطة نرجس محمدي تقول إن التغيير في إيران ((لا رجـعـة عنه))

9/14/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عشية‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬لوفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬وبدء‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬امرأة،‭ ‬حياة،‭ ‬حرية‮»‬،‭ ‬تقول‭ ‬الناشطة‭ ‬الحقوقية‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬التي‭ ‬أمضت‭ ‬معظم‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬حصرية‭ ‬تمكّنت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬إجرائها‭ ‬معها‭ ‬بالمراسلة‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬القضبان،‭ ‬إن‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬عنه‮»‬‭. ‬لم‭ ‬ترَ‭ ‬طفليها‭ ‬منذ‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬وأمضت‭ ‬معظم‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬لديها‭ ‬‮«‬أمل‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬قريبا‮»‬‭. ‬

تحدثت‭ ‬محمدي‭ ‬في‭ ‬إجابات‭ ‬كتبتها‭ ‬من‭ ‬زنزانتها‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إيوين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وعن‭ ‬حياتها‭ ‬اليومية‭ ‬وروت‭ ‬معاناتها‭ ‬بعدما‭ ‬فصلت‭ ‬عن‭ ‬طفليها‭. ‬وقالت‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬والحائزة‭ ‬جوائز‭ ‬دولية‭ ‬عدة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تتمكّن‭ ‬حكومة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬قمع‭ ‬احتجاجات‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني،‭ ‬فيما‭ ‬تمكّن‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أمور‭ ‬هزّت‭ ‬أسس‭ ‬الحكومة‭ ‬الدينية‭ ‬الاستبدادية‭ ‬وأضعفتها‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬ساهمت‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬السعي‭ ‬الى‭ ‬الديموقراطية‭ ‬والحرية‭ ‬والمساواة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬عنها‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬قولها،‭ ‬رغم‭ ‬حملة‭ ‬القمع‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بمئات‭ ‬القتلى،‭ ‬وفق‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية،‭ ‬وآلاف‭ ‬التوقيفات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭. ‬وتابعت‭ ‬محمدي‭ ‬أن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬حاشدة‭ ‬عندما‭ ‬انطلقت‭ ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬لعدم‭ ‬التزامها‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬ظاهرة‭ ‬الآن‭ ‬لكنها‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬هن‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬المواجهة،‭ ‬ودورهن‭ ‬‮«‬حاسم‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬‮«‬التمييز‭ ‬والقمع‮»‬‭ ‬في‭ ‬حياتهن‭ ‬العامة‭ ‬والشخصية‭. ‬وفي‭ ‬مشاهد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ممكنا‭ ‬تصورها‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬تشاهد‭ ‬نساء‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حجاب‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة،‭ ‬رغم‭ ‬المخاطر‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬وقد‭ ‬سجنت‭ ‬صحافيات‭ ‬بسبب‭ ‬نشرهن‭ ‬تحقيقات‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭.‬

ورأت‭ ‬محمدي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحركة‭ ‬الثورية‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬النخب‭ ‬الشابة‭ ‬وسكان‭ ‬المدن،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاستياء‭ ‬والاحتجاجات‭ ‬وصلا‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬الضواحي‭ ‬والقرى‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬البطالة‭ ‬والتضخم‭ ‬والفساد‭ ‬كعوامل‭ ‬مؤججة‭ ‬للغضب‭. ‬

وتابعت‭ ‬الناشطة‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬الناس‭ ‬مستائين‭ ‬وعدائيين،‭ ‬حتى‭ ‬تجاه‭ ‬الدين‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المتكررة‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬خصوصا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الضائقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬‮«‬تظهر‭ ‬حجم‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬وطابعها‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬عنه‮»‬‭. ‬ورأت‭ ‬محمدي‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬وانتقدت‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬الاسترضاء‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬الحكومات‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بالقوى‭ ‬والشخصيات‭ ‬التقدمية‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬سياساتها‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الديني‭ ‬السلطوي‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وتخوض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬مفاوضات‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬لإعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭. ‬وتحتجز‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تُتَّهم‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬دبلوماسية‭ ‬الرهائن‮»‬،‭ ‬عشرات‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬سجونها‭.‬

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