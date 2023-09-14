من سجنها في طهران.. الناشطة نرجس محمدي تقول إن التغيير في إيران ((لا رجـعـة عنه))

من سجنها في طهران.. الناشطة نرجس محمدي تقول إن التغيير في إيران ((لا رجـعـة عنه))
التاريخ
9/14/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس – (أ ف ب): عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني وبدء حركة «امرأة، حياة، حرية»، تقول الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي أمضت معظم السنوات الأخيرة في السجن، في مقابلة حصرية تمكّنت وكالة فرانس برس من إجرائها معها بالمراسلة من خلف القضبان، إن التغيير في إيران «لا رجعة عنه». لم ترَ طفليها منذ ثماني سنوات، وأمضت معظم السنوات القليلة الماضية في السجن، ولم يعد لديها «أمل في الحرية قريبا».
تحدثت محمدي في إجابات كتبتها من زنزانتها في سجن إيوين لوكالة فرانس برس عن ثقتها في مستقبل الحراك الشعبي في إيران وعن حياتها اليومية وروت معاناتها بعدما فصلت عن طفليها. وقالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران والحائزة جوائز دولية عدة «لم تتمكّن حكومة الجمهورية الإسلامية من قمع احتجاجات الشعب الإيراني، فيما تمكّن المجتمع من تحقيق أمور هزّت أسس الحكومة الدينية الاستبدادية وأضعفتها».
وأضافت «ساهمت الحركة الاحتجاجية في تسريع عملية السعي الى الديموقراطية والحرية والمساواة» التي أصبحت الآن «لا رجعة عنها» وفق قولها، رغم حملة القمع التي تسببت بمئات القتلى، وفق منظمات غير حكومية، وآلاف التوقيفات منذ عام. وتابعت محمدي أن الاحتجاجات التي كانت حاشدة عندما انطلقت عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد توقيفها من شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة، لم تعد ظاهرة الآن لكنها تنتشر في المجتمع.
وأشارت إلى أن النساء هن على خط المواجهة، ودورهن «حاسم» بسبب عقود من «التمييز والقمع» في حياتهن العامة والشخصية. وفي مشاهد لم يكن ممكنا تصورها قبل عام، تشاهد نساء اليوم في إيران من دون حجاب في الأماكن العامة، رغم المخاطر المترتبة على ذلك. وقد سجنت صحافيات بسبب نشرهن تحقيقات عن وفاة مهسا أميني.
ورأت محمدي أن «الحركة الثورية» لا تقتصر على النخب الشابة وسكان المدن، موضحة أن «الاستياء والاحتجاجات وصلا إلى مناطق الضواحي والقرى»، مشيرة الى البطالة والتضخم والفساد كعوامل مؤججة للغضب.
وتابعت الناشطة «أصبح الناس مستائين وعدائيين، حتى تجاه الدين»، لافتة إلى أن الاحتجاجات المتكررة التي هزت إيران في السنوات الأخيرة، خصوصا تلك التي جاءت ردا على الضائقة الاقتصادية «تظهر حجم الاحتجاجات وطابعها الذي لا رجعة عنه». ورأت محمدي أن الدول الغربية لا تريد أو لا تستطيع أن ترى أهمية هذه الاحتجاجات. وانتقدت «سياسة الاسترضاء التي تنتهجها الحكومات الغربية التي لا تعترف بالقوى والشخصيات التقدمية في إيران، ناهيك عن سياساتها الهادفة إلى الإبقاء على النظام الديني السلطوي» في البلاد.
وتخوض الدول الغربية مفاوضات صعبة مع طهران لإعادة إطلاق الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015. وتحتجز إيران التي غالبا ما تُتَّهم بممارسة «دبلوماسية الرهائن»، عشرات الأجانب في سجونها.
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