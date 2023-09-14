فتح باب التسجيل لزوار معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية 2023

ينظم‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬شركة‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬منصات‭ ‬ومعارض‭ ‬لمختلف‭ ‬الصناعات‭ ‬والأسواق‭ ‬المتخصصة‭ ‬لتوفر‭ ‬فرصاً‭ ‬تجارية‭ ‬وآفاقا‭ ‬جديدة‭ ‬للابتكار‭ ‬والنمو‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬لزوار‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭. ‬نسعى‭ ‬دوما‭ ‬لإرضاء‭ ‬عملائنا‭ ‬ولتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬وأجواء‭ ‬لا‭ ‬تُضاهى‭. ‬يستضيف‭ ‬المعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬منتجات‭ ‬فاخرة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

يعد‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬وأرقى‭ ‬المعارض‭ ‬للمجوهرات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ويمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬54000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ليتيح‭ ‬للزبائن‭ ‬فرصة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬الفاخرة‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬لتلبية‭ ‬مختلف‭ ‬الاذواق‭.‬‮

‬وسيضم‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬المرتقب‭ ‬ما‭ ‬يتجاوز‭ ‬650‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬وتصميم‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬الفاخرة‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دولة،‭ ‬منها‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬ومجوهرات‭ ‬آسيا‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭.‬

وسيقام‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬أول‭ ‬معرض‭ ‬للعطور‭ ‬الفاخرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬2900‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬وسيضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المرموقة‭ ‬منها‭ ‬متجر‭ ‬الحواج،‭ ‬شركة‭ ‬وجوه‮

‬‭(‬ FACES ‭)‬،‭ ‬صانع‭ ‬العطور‭ ‬جنيد،‭ ‬الرصاصي‭ ‬لصناعة‭ ‬العطور‭ ‬وغيرها‭ ‬العديد‭. ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬المنتجات‭ ‬ومجموعاتها‭ ‬محدودة‭ ‬الإصدار‭ ‬حصرياً‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية،‭ ‬مستقطباً‭ ‬محبي‭ ‬العطور‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً‭ ‬وعالمياً‭.‬