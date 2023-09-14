فتح باب التسجيل لزوار معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية 2023
التاريخ
9/14/2023 7:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت إنفورما ماركتس فتح باب التسجيل لزوار معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية وذلك عبر الموقع الإلكتروني https :// bit . ly /45 LCWe 3. المعرض يفتح أبوابه مجاناً للزوار في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 في مركز البحرين العالمي للمعارض في الصخير.
ينظم معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية شركة إنفورما ماركتس، التي تعمل على إنشاء منصات ومعارض لمختلف الصناعات والأسواق المتخصصة لتوفر فرصاً تجارية وآفاقا جديدة للابتكار والنمو.
وتعليقًا على هذه المناسبة، قال محمد إبراهيم المدير التنفيذي للمعارض في إنفورما ماركتس: «يسعدنا أن نعلن فتح باب التسجيل لزوار معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية. نسعى دوما لإرضاء عملائنا ولتقديم تجربة استثنائية وأجواء لا تُضاهى. يستضيف المعرض مجموعة منتجات فاخرة من أكثر العلامات التجارية المرموقة في جميع أنحاء العالم».
يعد معرض الجواهر العربية من أكبر وأرقى المعارض للمجوهرات في الشرق الأوسط، ويمتد على مساحة 54000 متر مربع، ليتيح للزبائن فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية الرائدة في صناعة المجوهرات والساعات الفاخرة المحلية والدولية لتلبية مختلف الاذواق.
وسيضم هذا المعرض المرتقب ما يتجاوز 650 علامة تجارية رائدة في صناعة وتصميم المجوهرات والساعات الفاخرة التي تنتمي إلى أكثر من 30 دولة، منها مركز البحرين للمجوهرات ومجوهرات آسيا وغيرها من العلامات التجارية الرائدة في المجال.
وسيقام معرض العطور العربية الذي يُعد أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى المملكة على مساحة تزيد على 2900 متر مربع. وسيضم مجموعة من العلامات التجارية المرموقة منها متجر الحواج، شركة وجوه
( FACES )، صانع العطور جنيد، الرصاصي لصناعة العطور وغيرها العديد. بالإضافة الى مجموعة واسعة من أحدث المنتجات ومجموعاتها محدودة الإصدار حصرياً في معرض العطور العربية، مستقطباً محبي العطور محلياً وإقليمياً وعالمياً.
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