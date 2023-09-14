وزير النفط والبيئة يرعى حفل تدشين حقل وقود الطائرات بمطار البحرين الدولي

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬رعاية‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬مشروع‭ ‬حقل‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬لوقود‭ ‬الطائرات‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬،‭ ‬ومحمد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬مشروع‭ ‬حقل‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬جاء‭ ‬ليعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رئيسي‭ ‬لخدمات‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬المجهز‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وشبكات‭ ‬خطوط‭ ‬الأنابيب‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬ومرافق‭ ‬التخزين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المحدثة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬إن‭ ‬المشروع‭ ‬جاء‭ ‬ليلبي‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬وفقاً‭ ‬لانتعاش‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مُجمع‭ ‬حقل‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬77‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويشتمل‭ ‬على‭ ‬خزانات‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬بسعة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب،‭ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبسيط‭ ‬عمليات‭ ‬تزويد‭ ‬الطائرات‭ ‬بالوقود‭ ‬وعمليات‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬الدولي‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بالجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬العاملون‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحيوي‭ ‬والمهم،‭ ‬متمنيًا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬جميع‭ ‬المشاريع‭ ‬والأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬إن‭ ‬تدشين‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬جاء‭ ‬لوضع‭ ‬أسس‭ ‬مستدامة‭ ‬لمستقبل‭ ‬الطاقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالتزام‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بتطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬والمنشآت‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬وتصميمها‭ ‬بشكل‭ ‬عصري‭ ‬وحديث‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المقاييس‭ ‬والاشتراطات‭ ‬العالمية،‭ ‬منوهًا‭ ‬بدور‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬لوقود‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬تزويد‭ ‬الوقود‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬وفعال‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬مع‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتدشين‭ ‬حقل‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬ونظام‭ ‬أنابيب‭ ‬إمداد‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات،‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‮

‬‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬وشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‮

‬‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬موردي‭ ‬النفط‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬بافكو‮»‬‭ ‬لتزويد‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬ BP ‭ ‬و«شيفرون‮»‬،‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المطار‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬خطوط‭ ‬الطيران‭ ‬واستقطاب‭ ‬مشغلين‭ ‬جدد،‭ ‬مما‭ ‬يرفد‭ ‬مساعي‭ ‬تعزيز‭ ‬الربط‭ ‬الجوي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حقل‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنيرجيز‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بهدف‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬قطاع‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وإنشاء‭ ‬وإدارة‭ ‬مُجمع‭ ‬مستودعات‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬البيئية‭ ‬العالمية‭.‬