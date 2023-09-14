وزير النفط والبيئة يرعى حفل تدشين حقل وقود الطائرات بمطار البحرين الدولي

وزير النفط والبيئة يرعى حفل تدشين حقل وقود الطائرات بمطار البحرين الدولي
التاريخ
9/14/2023 7:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور في تنفيذ المشاريع الاقتصادية تسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبما يعكس توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهًا بمشروع
تحديث الخدمات والمنشآت النفطية والبنى التحتية لمطار البحرين الدولي وفقاً للمعايير البيئية وبرامج الصحة والسلامة العالمية، بالإضافة إلى توفير تقنيات حديثة وفعالة لمختلف العمليات التشغيلية الخاصة بحقل وقود الطائرات الجديد.
جاء ذلك لدى رعاية وزير النفط والبيئة حفل تدشين مشروع حقل وقود الطائرات بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين لوقود الطائرات مارك توماس الرئيس التنفيذي لشركة «بابكو إنرجيز»، ومحمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، وعدد من كبار المسؤولين والمتخصصين من مختلف الشركات ذات العلاقة.
وأكد وزير النفط والبيئة أن تدشين مشروع حقل وقود الطائرات جاء ليعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز رئيسي لخدمات وقود الطائرات بين دول العالم المجهز بأحدث التقنيات الحديثة وشبكات خطوط الأنابيب تحت الأرض ومرافق التخزين والأنظمة المحدثة التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والحد من الأثر البيئي وتقديم خدمات ذات مستوى عالمي يهدف إلى النمو الاقتصادي المستدام.
وقال الوزير إن المشروع جاء ليلبي الطلب المتزايد على وقود الطائرات وفقاً لانتعاش النقل الجوي بين دول العالم بعد التعافي من جائحة كورونا العالمية، مشيراً إلى أن مُجمع حقل وقود الطائرات يمتد على مساحة 77 ألف متر مربع، ويشتمل على خزانات وقود الطائرات بسعة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مكعب، ومن المؤمل أن يحقق هذا المشروع زيادة في القيمة المضافة من خلال تبسيط عمليات تزويد الطائرات بالوقود وعمليات الصيانة في المطار الدولي.
وأشاد وزير النفط والبيئة بالجهود المتميزة التي بذلها العاملون على هذا المشروع الحيوي والمهم، متمنيًا كل التوفيق والنجاح للشركة في تطوير وتحديث جميع المشاريع والأنشطة والبرامج الرامية إلى تحسين الإنتاجية وفق المعايير الدولية.
من جانبه، قال مارك توماس إن تدشين هذا المشروع جاء لوضع أسس مستدامة لمستقبل الطاقة، مشيداً بالتزام مطار البحرين الدولي بتطوير وتحديث البنى التحتية والمنشآت التابعة لها وتصميمها بشكل عصري وحديث يتماشى مع المقاييس والاشتراطات العالمية، منوهًا بدور شركة مطار البحرين لوقود الطائرات في تحقيق رؤية «بابكو إنرجيز» والمساهمة في عمليات تزويد الوقود بشكل آمن وفعال وعلى مستوى عالمي مع المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
من جهته أعرب محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين عن سعادته واعتزازه بتدشين حقل وقود الطائرات ونظام أنابيب إمداد وقود الطائرات، الذي يجسد
الشراكة الاستراتيجية بين «بابكو إنرجيز» وشركة مطار البحرين وانعكاساتها الإيجابية على مواصلة تطوير البنى التحتية
في مطار البحرين الدولي، موضحًا أن تدشين هذا المشروع يعزز من التعاون مع كبار موردي النفط مثل «بافكو» لتزويد وقود الطائرات BP و«شيفرون»، الذين كان لهم دور كبير في دعم جهود المطار لتلبية احتياجات خطوط الطيران واستقطاب مشغلين جدد، مما يرفد مساعي تعزيز الربط الجوي لمملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن حقل وقود الطائرات هو مشروع مشترك بين شركة مطار البحرين وشركة «بابكو إنيرجيز» الذي تأسس في عام 2016 بهدف إعادة هيكلة قطاع وقود الطائرات في المملكة وإنشاء وإدارة مُجمع مستودعات وقود الطائرات وفق أعلى المعايير البيئية العالمية.
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