شرطة المطار تنفذ تمريناً افتراضيا لقياس الجاهزية وسرعة الاستجابة
التاريخ
9/14/2023 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت مديرية شرطة مطار البحرين الدولي بالتعاون مع شركة مطار البحرين تمريناً افتراضياً بمبنى المطار، وذلك بمشاركة قوة الأمن الخاصة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، الإدارة العامة للدفاع المدني وجناح الأثر.
وبهذه المناسبة، أكد العقيد أحمد جاسم الهتيمي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ أن تنفيذ التمارين الافتراضية يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبمتابعة من رئاسة الأمن العام لتأكيد الجاهزية العامة والاستعداد للتعامل مع أي حالة طارئة في المنافذ بما يضمن أمنها وسلامتها وتأمين حركة السفر، مشيراً إلى أن التمرين استهدف تقييم حالة تأهب الجهات المعنية في سرعة الاستجابة والتعامل بكل احترافية مع أي حادثة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع هذه الجهات لمواجهة أي حدث طارئ.
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