الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لإدارة وتطوير المؤسسات الإصلاحية

الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لإدارة وتطوير المؤسسات الإصلاحية
التاريخ
9/14/2023 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ممثلاً عن 43 منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان عن تقدير وإشادته بالنهج الإنساني الذي تحرص وزارة الداخلية بمملكة البحرين على الالتزام به في عملها، وحرصها على احترام وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية في عملها، معرباً عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تحرص مملكة البحرين على الالتزام به في إطار العناية بحقوق الإنسان انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية والغايات الأساسية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وحرص حكومته الرشيدة على الوفاء بالالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمناً بشكل خاص توجيهات الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية المعنية بحرص الوزارة على تعزيز تمسكها والتزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف الفاعلة والمؤسسات الاستشارية الوطنية والإقليمية والدولية.
وعبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية معاً لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي عن تقدير الاتحاد العربي لحقوق الإنسان للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية بمملكة البحرين، في إطار عنايتها ومسؤولياتها بإدارة وتطوير المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وبالمبادرات الرائدة والسباقة في تطوير وإدارة مختلف أنظمة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بالمملكة، التي حققت للبحرين الريادة الإقليمية والدولية في تطوير وإدارة المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وبحرصها على تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في تطوير العمل الشرطي والأمني، وادارة مختلف الإدارات والمنشآت والقطاعات المرتبطة بعملها، وفق النهج الإنساني الدولي المعتمد، وبشراكات واسعة مع كافة القطاعات الفاعلة بالمملكة، ولا سيما مؤسسات المجتمع المدني التي تحرص الوزارة على إشراكها في وضع التصورات والرؤى المتعلقة بعملها واستراتيجياتها الوطنية الهادفة إلى تكريس احترام وحماية النظام والقانون وتعزيز سيادة القانون.
كما عبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن تقديره لحرص وزير الداخلية على تطوير عمل وإدارة المؤسسات الإصلاحية بمملكة البحرين، ولا سيما ما يتعلق بتكريس النهج الإنساني في إدارتها وتحسين جودة ونوعية الخدمات والرعاية التي يتلقاها النزلاء بتلك المؤسسات. ولجهود الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع القيم والمبادئ الإنسانية السامية والمعايير الدولية المعتمدة، التي أسهمت في تحقيق الوزارة الاعتماد الدولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية.
وثمن المستشار عيسى العربي توجيهات وحرص وزير الداخلية على الاستمرار في تعزيز الخدمات والرعاية التي يحظى بها النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بالمملكة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز الخدمات الصحية المستقلة المقدمة للنزلاء.
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