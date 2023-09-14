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الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لإدارة وتطوير المؤسسات الإصلاحية

9/14/2023 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬43‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭ ‬معنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬وإشادته‭ ‬بالنهج‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬تحرص‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬عملها،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬عملها،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬للدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العناية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والغايات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وحرص‭ ‬حكومته‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مثمناً‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬توجيهات‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬المعنية‭ ‬بحرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تمسكها‭ ‬والتزامها‭ ‬باحترام‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتطوير‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬والتأهيلية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الاستشارية‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وعبر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬معاً‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المستشار‭ ‬عيسى‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عنايتها‭ ‬ومسؤولياتها‭ ‬بإدارة‭ ‬وتطوير‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬والتأهيلية،‭ ‬وبالمبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬والسباقة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وإدارة‭ ‬مختلف‭ ‬أنظمة‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بالمملكة،‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬للبحرين‭ ‬الريادة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وإدارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬والتأهيلية،‭ ‬وبحرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬والأمني،‭ ‬وادارة‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭ ‬والمنشآت‭ ‬والقطاعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بعملها،‭ ‬وفق‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬المعتمد،‭ ‬وبشراكات‭ ‬واسعة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الفاعلة‭ ‬بالمملكة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬إشراكها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬التصورات‭ ‬والرؤى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعملها‭ ‬واستراتيجياتها‭ ‬الوطنية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تكريس‭ ‬احترام‭ ‬وحماية‭ ‬النظام‭ ‬والقانون‭ ‬وتعزيز‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لحرص‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬عمل‭ ‬وإدارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتكريس‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬إدارتها‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬ونوعية‭ ‬الخدمات‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬يتلقاها‭ ‬النزلاء‭ ‬بتلك‭ ‬المؤسسات‭. ‬‭ ‬ولجهود‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬السامية‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الوزارة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭.‬

‭ ‬وثمن‭ ‬المستشار‭ ‬عيسى‭ ‬العربي‭ ‬توجيهات‭ ‬وحرص‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬النزلاء‭ ‬بمراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بالمملكة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المستقلة‭ ‬المقدمة‭ ‬للنزلاء‭.‬

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