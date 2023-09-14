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بتكليف من جلالة الملك المعظم((وزيرة الإسكان)) ترأس وفد المملكة في قمة بودابست الديموغرافية

9/14/2023 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بتكليف‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬شاركت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لقمة‭ ‬بودابست‭ ‬الديموغرافية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الخامسة،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الأسرة‭ ‬مفتاح‭ ‬الأمن‮»‬‭.‬

ولدى‭ ‬مشاركة‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للقمة،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬حضور‭ ‬فخامة‭ ‬السيدة‭ ‬كاثلين‭ ‬نوفاك‭ ‬رئيسة‭ ‬جمهورية‭ ‬المجر،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬الممثلين‭ ‬لـ60‭ ‬دولة‭ ‬مشاركة،‭ ‬أكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬أهمية‭ ‬مضامين‭ ‬قمة‭ ‬بودابست‭ ‬الديموغرافية،‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الديموغرافية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الأسر‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬مثمنة‭ ‬اختيار‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬الأسرة‭ ‬مفتاح‭ ‬الأمن‮»‬‭ ‬عنوانا‭ ‬لقمة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬مقومات‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬لبلوغ‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬لدى‭ ‬الدول‭.‬

وأشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بالمحاور‭ ‬والحلقات‭ ‬النقاشية‭ ‬التي‭ ‬تتضمنها‭ ‬قمة‭ ‬بودابست‭ ‬الديموغرافية،‭ ‬التي‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬لضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لتجنيب‭ ‬الأسر‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬للنزاعات‭ ‬والظروف‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وتأمين‭ ‬مستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬المقبلة،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬السياسات‭ ‬الأسرية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬كنماذج‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬القمة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬حياة‭ ‬أسرية‭ ‬طبيعية‭ ‬للأفراد‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتوفير‭ ‬سبل‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬لهم،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬الحكومة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬منها‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬توفير‭ ‬سبل‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬للمواطنين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الموجهة‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬توفير‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والمجتمعي‭ ‬لأرباب‭ ‬الأسر‭.‬

كما‭ ‬تشمل‭ ‬سبل‭ ‬رعاية‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬المجانية،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للأفراد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أنواع‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬لفئات‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬وتُنمي‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬بما‭ ‬يؤهلهم‭ ‬للانخراط‭ ‬مستقبلاً‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بالمملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬أوجه‭ ‬الدعم‭ ‬الموجه‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬يتضمن‭ ‬أيضاً‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬حقوقها‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬فئات‭ ‬الأطفال‭ ‬والناشئة،‭ ‬منوهة‭ ‬أيضاً‭ ‬بدور‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرارها‭.‬

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