محافظ الجنوبية يؤكد ترسيخ نهج التواصل الدائم مع الأهالي وتوفير أفضل الخدمات

محافظ الجنوبية يؤكد ترسيخ نهج التواصل الدائم مع الأهالي وتوفير أفضل الخدمات
التاريخ
9/14/2023 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عددا من أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور المهندس عيسى السيسي البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية ونائب المحافظ، وعدد من الضباط والأهالي وأفراد المجتمع المدني والمسؤولين المحافظة.
وفي مستهل اللقاء رحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالحضور، مؤكداً سموه أهمية تعزيز التواصل مع الأهالي وتلبية احتياجاتهم التنموية وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للاستماع المباشر لآراء المواطنين ومقترحاتهم التي تواكب الرؤى والتطلعات الرائدة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والاجتماعية.
بعدها نوه سمو المحافظ أن المحافظة الجنوبية متواصلة في ترسيخ نهج التواصل مع الأهالي والمواطنين عبر سلسلة من الزيارات الميدانية بالإضافة إلى مختلف القنوات الإلكترونية والمنصات الذكية التي وفرتها المحافظة وذلك في إطار الاستمرار في تحقيق المزيد من الخدمات والتطلعات الرامية لخدمة الأهالي.
كما بين سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن جهود المحافظة مستمرة في متابعة خطط تطوير أبرز المشاريع التنموية والخدمية التي تهم الأهالي في نطاق المحافظة، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، التي تعكس الصورة التنموية والمستدامة التي تشهدها كافة مناطق المحافظة، كما أكد سموه مواصلة الزيارات الميدانية والجولات التفقدية للاطلاع على احتياجات المواطنين بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المختصة.
كما استمع سمو المحافظ لعدد من الملاحظات والمقترحات الأمنية والخدمية والاجتماعية من قبل الأهالي، مؤكداً سموه المتابعة الحثيثة لكافة الملاحظات الواردة من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية التي تسهم في تحقيق الصورة الحضارية في مختلف مناطق المحافظة.
وفي ختام المجلس عبر الحضور من أهالي المحافظة عن شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو محافظ المحافظة.
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