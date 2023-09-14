محافظ الجنوبية يؤكد ترسيخ نهج التواصل الدائم مع الأهالي وتوفير أفضل الخدمات

‭ ‬وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالحضور،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬التنموية‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للاستماع‭ ‬المباشر‭ ‬لآراء‭ ‬المواطنين‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬والخدمية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

بعدها‭ ‬نوه‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬نهج‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والمنصات‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬المحافظة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والتطلعات‭ ‬الرامية‭ ‬لخدمة‭ ‬الأهالي‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬خطط‭ ‬تطوير‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والخدمية‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬المحافظة،‭ ‬سعياً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬وجودتها،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الصورة‭ ‬التنموية‭ ‬والمستدامة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬مواصلة‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬والجولات‭ ‬التفقدية‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

كما‭ ‬استمع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمقترحات‭ ‬الأمنية‭ ‬والخدمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لكافة‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الصورة‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المجلس‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭.‬