وزير العمل يفتتح ورشة ((استعراض الملف التعريفي للسلامة والصحة المهنية))

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬استهل‭ ‬بها‭ ‬أعمال‭ ‬الورشة،‭ ‬أكد‭ ‬حميدان،‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أولت‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً‭ ‬بالسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬وحماية‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وأفردت‭ ‬لذلك‭ ‬النظم‭ ‬والتشريعات‭ ‬وأنشأت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الرقابية‭ ‬المؤهلة‭ ‬والمدربة‭ ‬لضمان‭ ‬حسن‭ ‬تنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتقيد‭ ‬بها‭ ‬بغرض‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬الحماية‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬انعقاد‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬الفنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬بأنها‭ ‬تتناول‭ ‬جميع‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬لتطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬جميع‭ ‬الأجهزة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اقتراح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬للعمال‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم‭ ‬تحتم‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لخلق‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬والكفاءات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬المتغيرات‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬معايير‭ ‬قياس‭ ‬المهارة‭ ‬والكفاءة،‭ ‬والوصول‭ ‬للمستويات‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬والإنتاج‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬المراجعة‭ ‬الدورية‭ ‬لتحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬والممارسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬صوفيا‭ ‬كاغان،‭ ‬المديرة‭ ‬بالمكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬بمنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬أهمية‭ ‬تعاون‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمبادئ‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬سعي‭ ‬المنظمة‭ ‬المستمر‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬لتطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬العاملين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دراسية‭ ‬القرارات‭ ‬والأنظمة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتجنب‭ ‬مخاطر‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬المناخية‭.‬

وتأتي‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمبادئ‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬لاتفاقية‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬للصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬1981‭ ‬رقم‭ (‬155‭) ‬والإطار‭ ‬الترويجي‭ ‬للصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬والاتفاقية‭ ‬الصحية‭ ‬2066‭ ‬رقم‭ (‬187‭)‬،‭ ‬واستعراض‭ ‬مسودة‭ ‬ملف‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬وسد‭ ‬الفجوات‭ ‬القائمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬صياغة‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬والتوافق‭ ‬حول‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬وسياسة‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬الوطنية‭. ‬كما‭ ‬تأتي‭ ‬الورشة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجهات‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬إعداد‭ ‬البرامج‭ ‬والملفات‭ ‬الوطنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية،‭ ‬وتحليل‭ ‬الوضع‭ ‬الوطني‭ ‬للسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬التشريعات‭ ‬والممارسات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬ومناقشة‭ ‬التوصيات‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأن‭ ‬التحسينات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬إدخالها‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭.‬

وتتناول‭ ‬الورشة،‭ ‬فترة‭ ‬انعقادها،‭ ‬استعراض‭ ‬معايير‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬حول‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬وتطوير‭ ‬ملف‭ ‬واستراتيجية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬المتصلة‭ ‬بالإجهاد‭ ‬الحراري‭ ‬والوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬للعمال‭ ‬وقضايا‭ ‬خاصة‭ ‬بقطاع‭ ‬البناء‭ ‬والتشييد‭ (‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الارتفاعات‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬عروضا‭ ‬حول‭ ‬ممارسات‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬لديها‭.‬