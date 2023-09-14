وزير العمل يفتتح ورشة ((استعراض الملف التعريفي للسلامة والصحة المهنية))
التاريخ
9/14/2023 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، ورشة عمل متخصصة بعنوان: «استعراض ومناقشة مسودة الملف التعريفي للسلامة والصحة المهنية في مملكة البحرين»، التي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل، بمشاركة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية في البحرين، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، والشركات الكبرى التي لها تمثيل في مجلس السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومعاهد التدريب والجامعات.
وفي كلمة له استهل بها أعمال الورشة، أكد حميدان، أن حكومة مملكة البحرين أولت اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وأفردت لذلك النظم والتشريعات وأنشأت الأجهزة الرقابية المؤهلة والمدربة لضمان حسن تنفيذ تلك الأنظمة والتقيد بها بغرض الوصول إلى مستويات متقدمة لتعزيز أوجه الحماية للقوى العاملة، لافتاً إلى أهمية انعقاد هذه الأنشطة الفنية المتخصصة بأنها تتناول جميع الممارسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني لتطوير إجراءات جميع الأجهزة التنفيذية في البحرين ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية من أجل اقتراح المزيد من الأنظمة اللازمة لتعزيز الحماية للعمال.
وأكد وزير العمل أن التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم تحتم بذل المزيد من الجهود لخلق جيل من الكوادر والكفاءات في مجال السلامة والصحة المهنية القادرة على مواكبة المتغيرات وتطوير منظومة معايير قياس المهارة والكفاءة، والوصول للمستويات المتقدمة في جودة العمل والإنتاج والاستمرار في المراجعة الدورية لتحديث وتطوير الأنظمة والممارسات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني.
من جانبها، أكدت صوفيا كاغان، المديرة بالمكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية أهمية تعاون أطراف الإنتاج للارتقاء بمبادئ الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، معربة عن سعي المنظمة المستمر لتقديم الدعم الفني لتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءة العاملين، إلى جانب المساهمة في دراسية القرارات والأنظمة ذات الصلة، مشيرة إلى ضرورة العمل المشترك لتجنب مخاطر العمل في مختلف الظروف المناخية.
وتأتي الفعالية في سياق التزام مملكة البحرين بالمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية لاتفاقية منظمة العمل الدولية للصحة والسلامة المهنية 1981 رقم (155) والإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية والاتفاقية الصحية 2066 رقم (187)، واستعراض مسودة ملف السلامة والصحة المهنية وسد الفجوات القائمة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عملية صياغة هذا الملف والتوافق حول الخطوات التالية بما يتماشى وسياسة السلامة والصحة المهنية الوطنية. كما تأتي الورشة في إطار تنفيذ توجهات منظمة العمل الدولية بشأن إعداد البرامج والملفات الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وتحليل الوضع الوطني للسلامة والصحة المهنية من خلال تحديد التشريعات والممارسات ذات الصلة، ومناقشة التوصيات اللازمة بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها في النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية.
وتتناول الورشة، فترة انعقادها، استعراض معايير منظمة العمل الدولية حول السلامة والصحة المهنية وتطوير ملف واستراتيجية خاصة في هذا الصدد، ومناقشة القضايا المتصلة بالإجهاد الحراري والوحدات السكنية للعمال وقضايا خاصة بقطاع البناء والتشييد (العمل في مجال الارتفاعات)، كما قدمت عدد من الأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة عروضا حول ممارسات السلامة والصحة المهنية لديها.
MENAFN14092023000055011008ID1107073584
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.