البروفيسور العالي: ((الأهلية)) تفخر بتخريجها عددا من القيادات والمهنيين ورواد الأعمال

البروفيسور العالي: ((الأهلية)) تفخر بتخريجها عددا من القيادات والمهنيين ورواد الأعمال
التاريخ
9/14/2023 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي على اعتزاز الجامعة الاهلية وفخرها بخريجيها الذين حقق الكثير منهم قصص نجاح رائعة ومميزة في مختلف ميادين سوق العمل، منوها بالجهود والإنجازات التي حققتها كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الأهلية في هذا المجال.
وأكد العالي خلال اللقاء المفتوح مع أساتذة كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة بمناسبة انطلاقة العام الدراسي الجديد 2023/2024 على أهمية توظيف انجازات أساتذة الكلية البحثية والعلمية من جهة ونجاحات خريجيها من جهة أخرى في صقل وتطوير مهارات طلبة الكلية ليصبح كل واحد منهم مشروعا قياديا ناجحا في سوق العمل او رائد أعمال أو مهنيا على أعلى درجات الكفاءة والاقتدار.
ونوه العالي بقدرة الجامعة على استقطاب العديد من الطلبة الموهوبين والمميزين من خريجي المرحلة الثانوية أو المنتقلين من جامعات أخرى، مؤكدا أن الجامعة قررت اتاحة منحها الجزئية لجميع الطلبة المنتقلين لجامعات أخرى شأنهم شأن خريجي المرحلة الثانوية المستجدين تماما، إيمانا منها بقدرة الشباب البحريني على الابداع والجد والاجتهاد إذا توفرت له البيئة المناسبة لذلك.
وحث رئيس الجامعة أساتذة الكلية وكوادرها الإدارية إلى تقديم رعاية متكاملة لطلبة الجامعة ومنتسبيها، بما يشعرهم أنهم في بيتهم الآخر، منوها في الوقت نفسه بالروح العائلية التي يتصف بها حرم الجامعة الأهلية، حيث تحتضن الجامعة بكل حب وود جميع أساتذتها وطلابها وموظفيها.
وقال بأن الكلية تطرح عدة برامج بكالوريوس وماجستير وجميعها ذات أهمية كبيرة في سوق العمل، وكان آخر هذه البرامج ماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية «فنتك» والماجستير في المحاسبة الجنائية، بالإضافة إلى برامج الماجستير الأخرى التي تقدمها الكلية وهي برنامج ماجستير إدارة الأعمال وماجستير الإدارة الهندسية الذي تقدمه الكلية بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية.
ووجه البروفيسور العالي إلى التعاون والعمل بروح الفريق لتحقيق الهدف المشترك وهو نماء الجامعة والذي سينعكس نماء لجميع أساتذتها وموظفيها وطلبتها، معبرا في الوقت نفسه عن سعادته بتطور وترقي العديد من أساتذة كلية العلوم الإدارية والمالية بدعم جامعتهم ومساندتها.
وشارك عدد من أساتذة كلية العلوم الإدارية والمالية بمداخلاتهم وآرائهم أثناء اللقاء، معبرين عن مشاعر الشكر والتقدير لقيادة الجامعة على ما تقدمه لهم من دعم ومساندة وثقة كبيرة، كما عبروا عن روح الحماسة لديهم للمزيد من الجهد والنشاط من أجل تكرار قصة نجاح جديدة تضاف للنجاحات السابقة للجامعة الأهلية.
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