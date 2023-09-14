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البروفيسور العالي: ((الأهلية)) تفخر بتخريجها عددا من القيادات والمهنيين ورواد الأعمال

9/14/2023 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬اعتزاز‭ ‬الجامعة‭ ‬الاهلية‭ ‬وفخرها‭ ‬بخريجيها‭ ‬الذين‭ ‬حقق‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬رائعة‭ ‬ومميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ميادين‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬منوها‭ ‬بالجهود‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأكد‭ ‬العالي‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬المفتوح‭ ‬مع‭ ‬أساتذة‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬بالجامعة‭ ‬بمناسبة‭ ‬انطلاقة‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬توظيف‭ ‬انجازات‭ ‬أساتذة‭ ‬الكلية‭ ‬البحثية‭ ‬والعلمية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ونجاحات‭ ‬خريجيها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬طلبة‭ ‬الكلية‭ ‬ليصبح‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬مشروعا‭ ‬قياديا‭ ‬ناجحا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬او‭ ‬رائد‭ ‬أعمال‭ ‬أو‭ ‬مهنيا‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاقتدار‭.‬

ونوه‭ ‬العالي‭ ‬بقدرة‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الموهوبين‭ ‬والمميزين‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬أو‭ ‬المنتقلين‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬أخرى،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬قررت‭ ‬اتاحة‭ ‬منحها‭ ‬الجزئية‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬المنتقلين‭ ‬لجامعات‭ ‬أخرى‭ ‬شأنهم‭ ‬شأن‭ ‬خريجي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬المستجدين‭ ‬تماما،‭ ‬إيمانا‭ ‬منها‭ ‬بقدرة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الابداع‭ ‬والجد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬إذا‭ ‬توفرت‭ ‬له‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لذلك‭.‬

وحث‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أساتذة‭ ‬الكلية‭ ‬وكوادرها‭ ‬الإدارية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬متكاملة‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬ومنتسبيها،‭ ‬بما‭ ‬يشعرهم‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬بيتهم‭ ‬الآخر،‭ ‬منوها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بالروح‭ ‬العائلية‭ ‬التي‭ ‬يتصف‭ ‬بها‭ ‬حرم‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬حيث‭ ‬تحتضن‭ ‬الجامعة‭ ‬بكل‭ ‬حب‭ ‬وود‭ ‬جميع‭ ‬أساتذتها‭ ‬وطلابها‭ ‬وموظفيها‭.‬

وقال‭ ‬بأن‭ ‬الكلية‭ ‬تطرح‭ ‬عدة‭ ‬برامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬وماجستير‭ ‬وجميعها‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وكان‭ ‬آخر‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬فنتك‮»‬‭ ‬والماجستير‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬الجنائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬الماجستير‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الكلية‭ ‬وهي‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬وماجستير‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الكلية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية‭.‬

ووجه‭ ‬البروفيسور‭ ‬العالي‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المشترك‭ ‬وهو‭ ‬نماء‭ ‬الجامعة‭ ‬والذي‭ ‬سينعكس‭ ‬نماء‭ ‬لجميع‭ ‬أساتذتها‭ ‬وموظفيها‭ ‬وطلبتها،‭ ‬معبرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتطور‭ ‬وترقي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أساتذة‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬بدعم‭ ‬جامعتهم‭ ‬ومساندتها‭.‬

وشارك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أساتذة‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬بمداخلاتهم‭ ‬وآرائهم‭ ‬أثناء‭ ‬اللقاء،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬مشاعر‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لقيادة‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬وثقة‭ ‬كبيرة،‭ ‬كما‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬الحماسة‭ ‬لديهم‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والنشاط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تكرار‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬جديدة‭ ‬تضاف‭ ‬للنجاحات‭ ‬السابقة‭ ‬للجامعة‭ ‬الأهلية‭. ‬

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